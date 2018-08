VIDEO Vuelta a España 2018, gli highlights della quarta tappa. Simon Yates stacca tutti, Fabio Aru si difende

Foto Fabio Ferrari - LaPresse 19/05/2018 San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan(Italia) Sport Ciclismo Giro d'Italia 2018 - edizione 101- tappa 14 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - MONTE ZONCOLAN Nella foto: YATES Simon Philip (GBR) (MITCHELTON - SCOTT) Photo Fabio Ferrari - LaPresse May 19, 2018 San Vito al taglaimento-Monte Zoncolan(Italy) Sport Cycling Giro d'Italia 2018 - 101th edition - stage 14 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - MONTE ZONCOLAN In the pic: YATES Simon Philip (GBR) (MITCHELTON - SCOTT)

Oggi non si è scherzato alla Vuelta a España 2018, nella quarta tappa odierna: 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Primo vero arrivo in salita, sul quale si è imposto lo statunitense Benjamin King (Dimension Data), il più forte della fuga di giornata. Gruppo che si è dovuto accontentare della lotta per la classifica generale: comunque molto spettacolare. Simon Yates ha acceso la modalità Giro d’Italia, scattando in solitaria e guadagnando secondi su tutti i rivali. Michal Kwiatkowski resta in Maglia Rossa, ma dopo questo antipasto ci sarà sicuramente grande attesa per le prossime montagne. Prova di carattere di Fabio Aru che rimane ancorato al gruppo dei migliori con grande determinazione mentre Davide Formolo non risponde presente, andando in crisi. Stesso destino per Vincenzo Nibali che però ha altri obiettivi. Riviviamo le immagini salienti di una stage molto emozionante e spettacolare.













Foto: Fabio Ferrari