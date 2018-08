VIDEO Vincenzo Nibali torna a pedalare! Lo Squalo incanta in allenamento, si viaggia verso Vuelta e Mondiali

Vincenzo Nibali è tornato subito in bicicletta dopo l’operazione alla decima vertebra toracica e il suo recupero sta procedendo nel miglior modo possibile. Lo Squalo, infortunatosi al Tour de France dove cadde sull’Alpe d’Huez per colpa di un tifoso, si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico la scorsa settimana e ha risposto nel migliore modo possibile. Il 33enne si è riscaldato con i rulli e poi è subito tornato in sella, uscendo in strada già da qualche giorno: il cammino verso la Vuelta e i Mondiali è appena incominciato, il capitano della Bahrain Merida sarà al via della corsa a tappe spagnola previsto per il 25 agosto e poi punterà dritto verso la rassegna iridata. Di seguito il VIDEO del ritorno di Vincenzo Nibali in sella e un pezzo del suo allenamento in strada.