VIDEO Usain Bolt accolto da un bagno di folla a Sydney! Inizia la nuova carriera da calciatore

Usain Bolt è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla all’aeroporto di Sydney dove è atterrato per incominciare la sua avventura da calciatore ai Central Coast Mariners. Il club australiano ha infatti preso l’ormai ex velocista in prova, dandogli un’opportunità importante per poter iniziare a tutti gli effetti la sua nuova carriera. Il giamaicano, primatista mondiale dei 100 e 200 metri nonché più volte Campione Olimpico e Mondiale, si è dichiarato un po’ nervoso ma estremamente galvanizzato, non vede l’ora di mostrare tutte le sue capacità. Il quasi 32enne comincerà ad allenarsi con la squadra martedì prossimo, giorno in cui spegnerà le candeline: se supererà i provini esordirà nella A-League a ottobre. Di seguito il VIDEO del suo arrivo all’aeroporto e l’accoglienza che gli hanno riservato i tifosi.













Foto: Andrew Makedonski / Shutterstock.com