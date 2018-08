VIDEO Simone Biles strepitosa, i 4 esercizi da Campionessa USA. Corpo libero e volteggio show, riscritti i record

Simone Biles non conosce limiti e si è laureata Campionessa Nazionale USA per la quinta volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna in passato. La stella di Columbus è stata eccezionale anche nel day 2, concludendo il giro completo con 59.750: eccezionale il 14.700 al corpo libero e il 15.600 per il Cheng al volteggio, ottima anche alla trave (14.900) e alle parallele (14.550). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone Biles.













Foto: USA Gymnastics