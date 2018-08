VIDEO Marta Bastianelli Campionessa d’Europa, volata regala a Glasgow! Che sprint dell’azzurra

Marta Bastianelli è la nuova Campionessa d’Europa grazie alla volata stellare di Glasgow con la quale ha vinto la prova in linea valida per il titolo continentale. L’azzurra, a undici anni di distanza dal suo trionfo ai Mondiali, ha dominato lo sprint conclusivo imponendosi per distacco. Di seguito il VIDEO della vittoria di Marta Bastianelli agli Europei 2018 di ciclismo.

Le lacrime di Marta Bastianelli, le emozioni della nostra campionessa europea! 🥇👑🇪🇺 Dopo una volata pazzesca, 11 anni dopo il titolo mondiale, Marta è d'oro a Glasgow! #TheMoment | #Glasgow2018 | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/go8iq5QEnz — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 5, 2018