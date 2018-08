VIDEO Ginnastica, Europei 2018: il dominio dell’Italia tra le juniores, gli esercizi da medaglia nelle Finali

L’Italia ha dominato letteralmente gli Europei 2018 juniores di ginnastica artistica femminile. Dopo la doppietta d’oro tra gara a squadre e all-around, oggi le azzurre si sono scatenata anche nelle Finali di Specialità: oro per Giorgia Villa alla trave e per Asia d’Amato al volteggio, doppio argento per Giorgia tra corpo libero e tavola, bronzo di Elisa Iorio alla trave. Di seguito i VIDEO degli esercizi valsi le medaglie alle nostre ragazze.

ASIA D’AMATO – ORO AL VOLTEGGIO:

GIORGIA VILLA – ORO ALLA TRAVE:

GIORGIA VILLA – ARGENTO AL VOLTEGGIO:

GIORGIA VILLA – ARGENTO AL CORPO LIBERO:

ELISA IORIO – BRONZO ALLA TRAVE:













(foto UEG)