Vela, Mondiali 2018: buona giornata per gli azzurri nella classe 470, Silvia Zennaro inizia la rimonta nel Radial

Terza giornata dei Mondiali 2018 delle classi olimpiche di vela che si è completata regolarmente ad Aarhus, in Danimarca. Oggi hanno esordito i 49er maschili e femminili con le prime tre regate, mentre le altri classi hanno svolto senza problemi tutto il programma previsto. Domani entreranno in acqua anche gli RS:X ed i Nacra 17 per le prime regate di qualificazione.

Nella classe Finn Alessio Spadoni non riesce a migliorare la propria classifica con un 21mo (scartato) ed un 11mo posto odierno che confermano la 35esima piazza in una graduatoria generale guidata da un trio di imbarcazioni a pari punti composto dal britannico Edward Wright, dallo svedese Max Salminen e dall’olandese Nicholas Heiner. A quattro regate dalla fine della fase di qualificazione l’azzurro ha bisogno di una svolta immediata per poter sognare il pass olimpico destinato alle prime otto nazioni di questa gara.

Buona giornata per gli equipaggi azzurri nel 470 maschile, i quali rimangono in lizza per un piazzamento nella top8 che garantirebbe la qualificazione olimpica. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò guadagnano una posizione e si portano in dodicesima dopo un terzo ed un 18mo posto (scartato) nelle regate odierne. Continua la rimonta di Matteo Capurro e Matteo Puppo che si assestano in 16ma piazza grazie ad un 13-3 di giornata che gli permette di avvicinare le parti alte della classifica. Marco e Luca D’Arcangelo rimangono 57mi con un parziale di 23-29. La classifica è comandata dalla Svezia con Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom a quota 15 punti.

Al femminile le azzurre Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini perdono un paio di posizioni ed ora sono tredicesime a causa di un pessimo 22° posto nella seconda regata odierna che non hanno potuto scartare (37° nella prima prova assoluta). Brusco passo indietro per Elena Berta e Bianca Caruso che sono protagoniste di un 37-25 di giornata che le fa indietreggiare in 23esima posizione. Buona rimonta invece per Ilaria Paternoster e Sveva Carraro che si portano in 27esima piazza con due buone regate chiuse in nona e ventunesima posizione. In questa categoria la qualificazione olimpica pare possibile per le azzurre, dato che le prime otto imbarcazioni staccheranno il pass per Tokyo ma ci sono diversi equipaggi della medesima nazione nelle prime posizioni che perciò libereranno due-tre posti in più.

Nel Laser Radial Silvia Zennaro inizia il suo recupero dopo una pessima giornata iniziale ed ora si trova 27ma posizione con un buonissimo 2-12 di giornata che le permette di guadagnare ben 32 posti in graduatoria. Perde terreno Carolina Albano a causa di un pessimo 40-16 che la relega in 37ma piazza con 49 punti davanti alle altre due azzurre Valentina Balbi e Joyce Floridia, rispettivamente in 53ma e 54ma posizione. In testa si trovano gli Usa con Paige Railey davanti a Danimarca e Norvegia. In questa categoria sono riservati 18 pass per l’Olimpiade perciò le italiane sono chiamate a riscattare un inizio complicato per centrare il grande obiettivo a cinque cerchi.

Molto male la pattuglia azzurra del Laser Standard in una giornata negativa che potrebbe già compromettere le chance di conquistare uno dei 14 pass per Tokyo 2020. Giovanni Coccoluto è il migliore italiano ma perde terreno a causa di un 42° posto scartato nella prima prova e di un nono posto che lo portano in 26ma posizione assoluta. Molto più indietro gli altri azzurri con Marco Gallo che è 48°(15-20), Gianmarco Planchestainer 52°(25-15) e tutti gli altri oltre la settantesima posizione. Comanda la classifica il favorito neozelandese Sam Meech con 3 punti (1-2) davanti al finlandese Tapper e all’australiano Burton.

Prima giornata di regate per i 49er in cui Crivelli Visconti-Togni sono autori di una buonissima partenza nella flotta gialla con un parziale odierno di 8-4-7 che vale loro la 19ma posizione in graduatoria con 11 punti, non lontani dall’ottava piazza (ultimo posto disponibile per il pass olimpico). Male gli altri equipaggi azzurri con il 41°posto di Plazzi Marzotto-Tesei (11-25-11) ed il 71° di Ferrarese-Galati. In testa alla classifica si trovano quattro imbarcazioni a pari punti: Nuova Zelanda, Portogallo e due equipaggi francesi.

Nel 49erFX gli equipaggi azzurri della flotta gialla (Bergamo-Sinno e Raggio-Germani) totalizzano 20 punti a testa e si portano in 25ma e 27ma posizione assoluta, non distanti dall’ottavo posto che vale il pass per Tokyo. Nella flotta blu invece la coppia Omari-Distefano fatica e colleziona un 23(scarto)-23-10 di giornata che vale la 44ma piazza nella classifica generale con 33 punti. Ottima partenza della Danimarca padrona di casa che inserisce due equipaggi nelle prime tre posizioni, con al secondo posto l’Olanda di Van Aanholt-Jongens.













