Vela, Europei RS:X 2018: Mattia Camboni scende in quarta posizione, Marta Maggetti è quinta

Seconda giornata degli Europei della classe RS:X di vela a Sopot, in Polonia. Oggi altre regate di qualificazione, che in campo maschile hanno visto scivolare Mattia Camboni in quarta posizione, con 19 punti, dopo un parziale di 29-1-10. A comandare, con 14 punti, è l’israeliano Yoav Omer, che comanda anche la classifica degli U21. Resta in top ten anche Daniele Benedetti, settimo con 25 e un parziale di 13-4-2.

Tra le donne, invece, è quinta Marta Maggetti, a quota 25 dopo il parziale odierno di 18-3-3, in piena lotta per la prima posizione al momento occupata dalla polacca Zofia Noceti-Klepacka, a 10 dopo un terzo e due primi posti.

Sempre al comando della categoria Youth, invece, Giorgia Speciale, che grazie a un secondo e un primo posto ha scattato il ritiro della seconda prova di giornata.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com