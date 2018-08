Valentino Rossi, GP Gran Bretagna 2018: “A Silverstone possiamo essere più competitivi, ma la pioggia..”

Valentino Rossi è apparso sereno ma realistico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. L’andamento della sua Yamaha non può certo far sperare al “Dottore” in grandi risultati, ma la voglia di combattere del nove volte campione del mondo non tramonta mai. “Effettivamente siamo reduci da un weekend non semplice, ma in questa occasione possiamo essere leggermente più fiduciosi – spiega – A Silverstone penso che potremo essere più competitivi del solito, ed è sempre bello correre su un tracciato simile, che racchiude in sè tanta storia. Nelle ultime edizioni siamo andati bene, anche un anno fa, e fa sempre piacere trovarsi su una pista dove si può essere performanti”.

La tre-giorni di Silverstone prende il via con numerose incognite in casa Yamaha. “Non sappiamo come andrà il fine settimana. L’anno scorso il meteo ci regalò tre giornate di sole, mentre questa volta dovrebbe essere diverso, con qualche apparizione della pioggia. Il nostro obiettivo sarà di risultare più forti rispetto alle ultime uscite. Dal mio punto di vista mi sento alla grande, come sempre, era da tempo che non mi ritrovavo così in forma a livello fisico e mentale, grazie a nuovi allenamenti che sto provando, perchè anche se ho quasi 40 anni voglio sempre migliorare e migliorarmi”.

L’andamento della M1, tuttavia, non lascia troppe chance nemmeno in caso di ombrelli aperti. “Di norma le condizioni difficili potevano rimescolare le carte in tavola e rendere il livello più equilibrato. Negli ultimi anni, invece, su asciutto o bagnato vincono sempre gli stessi. A me correre sul bagnato piace, sono sempre stato abbastanza veloce, ma i problemi della nostra moto rimangono e non ci aiutano nemmeno in questo caso. Un anno fa c’è successo spesso, quest’anno invece non ha mai piovuto. Nelle ultime uscite in queste condizioni siamo arrivati a quasi mezzo minuto, per cui c’è poco da sperare…”.

Ultime considerazioni sui test disputati a Misano nel corso dell’ultima settimana. Anche in questo caso, purtroppo per Rossi, sono arrivate poche novità e sorrisi. “Nei test non abbiamo potuto provare i motori edizione 2019, anche se era in programma. Purtroppo non erano ancora pronti, per cui abbiamo lavorato su altri aspetti”.

