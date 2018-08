US Open 2018: programma, orari e tv di martedì 28 agosto. L’ordine di gioco di tutte le partite

Devono ancora scattare gli US Open di tennis, ma gli organizzatori hanno già comunicato l’ordine di gioco completo della prima e della seconda giornata, in programma oggi e domani. Nella giornata di martedì 28, la seconda del torneo, scenderanno in campo le due teste di serie numero due, ovvero la danese Caroline Wozniacki e l’elvetico Roger Federer.

Per quanto riguarda gli italiani, scenderanno in campo le due teste di serie, Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ed i due qualificati, Federico Gaio e Stefano Travaglia. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito l’ordine di gioco completo di martedì 28 agosto degli US Open di tennis con l’ora italiana delle sfide.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

S. Stosur (AUS) vs. C. Wozniacki (DEN) [2]

N. Djokovic (SRB) [6] vs. M. Fucsovics (HUN)

dalle 01.00

Y. Nishioka (JPN) vs. R. Federer (SUI) [2]

M. Keys (USA) [14] vs. P. Parmentier (FRA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

A. Petkovic (GER) vs. J. Ostapenko (LAT) [10]

M. Gasparyan (RUS) vs. A. Kerber (GER) [4]

P. Polansky (CAN) vs. A. Zverev (GER) [4]

dalle 01.00

N. Kyrgios (AUS) [30] vs. R. Albot (MDA)

M. Sharapova (RUS) [22] vs. P. Schnyder (SUI)

GRANDSTAND

dalle 17.00

N. Osaka (JPN) [20] vs. L. Siegemund (GER)

M. Cilic (CRO) [7] vs. M. Copil (ROU)

C. Garcia (FRA) [6] vs. J. Konta (GBR)

non prima delle 23.00

F. Tiafoe (USA) vs. A. Mannarino (FRA) [29]

CAMPO 17

dalle 17.00

P. Kvitova (CZE) [5] vs. Y. Wickmayer (BEL)

K. Flipkens (BEL) vs. C. Vandeweghe (USA) [24]

F. Fognini (ITA) [14] vs. M. Mmoh (USA)

non prima delle 22.00

M. Marterer (GER) vs. K. Nishikori (JPN) [21]

CAMPO 5

dalle 17.00

Y. Sugita (JPN) vs. R. Gasquet (FRA) [26]

K. Bertens (NED) [13] vs. Kr. Pliskova (CZE)

D. Collins (USA) vs. A. Sabalenka (BLR) [26]

F. Bagnis (ARG) vs. G. Monfils (FRA)

CAMPO 10

dalle 17.00

R. Berankis (LTU) vs. H. Chung (KOR) [23]

D. Schwartzman (ARG) [13] vs. F. Delbonis (ARG)

T. Babos (HUN) vs. D. Kasatkina (RUS) [11]

A. Kontaveit (EST) [28] vs. K. Siniakova (CZE)

CAMPO 13

dalle 17.00

A. Cornet (FRA) vs. J. Larsson (SWE)

M. Cecchinato (ITA) [22] vs. J. Benneteau (FRA)

M. Vondrousova (CZE) vs. M. Buzarnescu (ROU) [21]

A. de Minaur (AUS) vs. T. Daniel (JPN)

CAMPO 4

dalle 17.00

Y. Wang (CHN) vs. A. Schmiedlova (SVK)

M. Jaziri (TUN) vs. P. Carreno Busta (ESP) [12]

L. Pouille (FRA) [17] vs. Y. Maden (GER)

N. Gibbs (USA) vs. C. Suárez Navarro (ESP) [30]

CAMPO 6

dalle 17.00

M. Niculescu (ROU) vs. J. Glushko (ISR)

J. Brooksby (USA) vs. J. Millman (AUS)

M. Baghdatis (CYP) vs. M. Youzhny (RUS)

L. Cabrera (AUS) vs. A. Tomljanovic (AUS)

CAMPO 7

dalle 17.00

M. Kukushkin (KAZ) vs. N. Rubin (USA)

D. Cibulkova (SVK) [29] vs. A. Rus (NED)

F. Gaio (ITA) vs. D. Goffin (BEL) [10]

Y. Putintseva (KAZ) vs. B. Pera (USA)

CAMPO 8

dalle 17.00

L. Djere (SRB) vs. L. Mayer (ARG)

A. Sasnovich (BLR) vs. B. Bencic (SUI)

M. Puig (PUR) vs. S. Voegele (SUI)

B. Paire (FRA) vs. D. Novak (AUT)

CAMPO 9

dalle 17.00

J. Sousa (POR) vs. M. Granollers (ESP)

T. Bacsinszky (SUI) vs. A. Krunic (SRB)

F. Krajinovic (SRB) [32] vs. M. Ebden (AUS)

CAMPO 11

dalle 17.00

T. Townsend (USA) vs. A. Anisimova (USA)

V. Troicki (SRB) vs. T. Sandgren (USA)

Y. Hanfmann (GER) vs. P. Kohlschreiber (GER)

S. Cirstea (ROU) vs. A. Riske (USA)

CAMPO 12

dalle 17.00

T. Smyczek (USA) vs. J. Struff (GER)

F. Di Lorenzo (USA) vs. C. McHale (USA)

M. McDonald (USA) vs. R. Haase (NED)

H. Tan (FRA) vs. E. Bouchard (CAN)

CAMPO 14

dalle 17.00

S. Travaglia (ITA) vs. H. Hurkacz (POL)

G. Garcia-Lopez (ESP) vs. J. Munar (ESP)

V. Zvonareva (RUS) vs. A. Blinkova (RUS)

K. Mladenovic (FRA) vs. T. Zidansek (SLO)

CAMPO 15

dalle 17.00

A. Van Uytvanck (BEL) vs. L. Tsurenko (UKR)

E. Alexandrova (RUS) vs. S. Hsieh (TPE)

J. Vesely (CZE) vs. C. Moutet (FRA)

Y. Bhambri (IND) vs. P. Herbert (FRA)













Foto: jctabb / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it