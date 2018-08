US Open 2018: programma, orari e tv di lunedì 27 agosto. L’ordine di gioco di tutte le partite

Stanno per scattare gli US Open di tennis: gli organizzatori hanno già comunicato l’ordine di gioco completo della prima giornata, lunedì 27 agosto, e quello parziale della seconda giornata, martedì 28, con gli incontri dei quattro campi principali. In campo lunedì le due teste di serie numero uno, ovvero l’iberico Rafael Nadal e la romena Simona Halep.

Per quanto riguarda gli italiani, subito in campo Camila Giorgi nel tabellone femminile, ed Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini ed il lucky loser Lorenzo Sonego in quello maschile. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito l’ordine di gioco completo di lunedì 27 agosto degli US Open di tennis con l’ora italiana delle sfide.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

S. Wawrinka (SUI) vs. G. Dimitrov (BUL) [8]

S. Kuznetsova (RUS) vs. V. Williams (USA) [16]

dalle 01.00

S. Williams (USA) [17] vs. M. Linette (POL)

R. Nadal (ESP) [1] vs. D. Ferrer (ESP)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

S. Halep (ROU) [1] vs. K. Kanepi (EST)

A. Murray (GBR) vs. J. Duckworth (AUS)

S. Stephens (USA) [3] vs. E. Rodina (RUS)

dalle 01.00

V. Azarenka (BLR) vs. V. Kuzmova (SVK)

J. Del Potro (ARG) [3] vs. D. Young (USA)

GRANDSTAND

dalle 17.00

S. Vickery (USA) vs. E. Svitolina (UKR) [7]

J. Isner (USA) [11] vs. B. Klahn (USA)

Z. Diyas (KAZ) vs. Ka. Pliskova (CZE) [8]

non prima delle 23.00

D. Shapovalov (CAN) [28] vs. F. Auger-Aliassime (CAN)

CAMPO 17

dalle 17.00

J. Sock (USA) [18] vs. G. Andreozzi (ARG)

G. Muguruza (ESP) [12] vs. S. Zhang (CHN)

D. Vekic (CRO) vs. A. Sevastova (LAT) [19]

R. Harrison (USA) vs. K. Anderson (RSA) [5]

CAMPO 5

dalle 17.00

M. Raonic (CAN) [25] vs. C. Berlocq (ARG)

O. Jabeur (TUN) vs. A. Barty (AUS) [18]

S. Querrey (USA) vs. A. Seppi (ITA)

M. Sakkari (GRE) [32] vs. A. Muhammad (USA)

CAMPO 10

dalle 17.00

K. Nara (JPN) vs. E. Mertens (BEL) [15]

M. Zverev (GER) vs. T. Fritz (USA)

J. Goerges (GER) [9] vs. A. Kalinskaya (RUS)

D. Thiem (AUT) [9] vs. M. Basic (BIH)

CAMPO 13

dalle 17.00

P. Lorenzi (ITA) vs. K. Edmund (GBR) [16]

A. Radwanska (POL) vs. T. Maria (GER)

C. Norrie (GBR) vs. J. Thompson (AUS)

C. Dolehide (USA) vs. C. Witthoeft (GER)

CAMPO 4

dalle 17.00

V. Lapko (BLR) vs. K. Bondarenko (UKR)

H. Watson (GBR) vs. E. Makarova (RUS)

D. Lajovic (SRB) vs. D. Dzumhur (BIH) [24]

V. Pospisil (CAN) vs. L. Lacko (SVK)

CAMPO 6

dalle 17.00

A. Ramos-Vinolas (ESP) vs. K. Khachanov (RUS) [27]

R. Peterson (SWE) vs. A. Pavlyuchenkova (RUS) [27]

K. Von Deichmann (LIE) vs. A. Kalinina (UKR)

D. Kudla (USA) vs. M. Berrettini (ITA)

CAMPO 7

dalle 17.00

J. Brady (USA) vs. I. Begu (ROU)

J. Kubler (AUS) vs. R. Bautista Agut (ESP) [19]

B. Coric (CRO) [20] vs. F. Mayer (GER)

L. Kumkhum (THA) vs. S. Kenin (USA)

CAMPO 8

dalle 17.00

M. Rybarikova (SVK) [31] vs. Q. Wang (CHN)

C. Altamirano (USA) vs. U. Humbert (FRA)

R. Carballes Baena (ESP) vs. M. Krueger (USA)

M. Bouzkova (CZE) vs. A. Bogdan (ROU)

CAMPO 9

dalle 17.00

C. Ruud (NOR) vs. G. Pella (ARG)

A. Bedene (SLO) vs. N. Basilashvili (GEO)

P. Martic (CRO) vs. L. Safarova (CZE)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs. D. Gavrilova (AUS) [25]

CAMPO 11

dalle 17.00

V. King (USA) vs. N. Vikhlyantseva (RUS)

F. Lopez (ESP) vs. F. Verdasco (ESP) [31]

B. Strycova (CZE) [23] vs. D. Lao (USA)

T. Robredo (ESP) vs. S. Tsitsipas (GRE) [15]

CAMPO 12

dalle 17.00

L. Harris (RSA) vs. G. Simon (FRA)

C. Giorgi (ITA) vs. W. Osuigwe (USA)

P. Hercog (SLO) vs. C. Liu (USA)

D. Istomin (UZB) vs. S. Johnson (USA)

CAMPO 14

dalle 17.00

J. Teichmann (SUI) vs. D. Jakupovic (SLO)

N. Jarry (CHI) vs. P. Gojowczyk (GER)

J. Chardy (FRA) vs. A. Rublev (RUS)

CAMPO 15

dalle 17.00

G. Muller (LUX) vs. L. Sonego (ITA)

K. Muchova (CZE) vs. D. Yastremska (UKR)

K. Kozlova (UKR) vs. L. Arruabarrena (ESP)

D. Medvedev (RUS) vs. E. Donskoy (RUS)













Foto: jctabb / Shutterstock.com

