US Open 2018, posticipato il match tra Fabio Fognini e Millman. Il nuovo orario e come vederlo in tv

Quarta giornata degli US Open, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows a New York, dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa dei tabelloni individuali (maschile e femminile). In casa Italia il protagonista sarà il solo Fabio Fognini che alle ore 12 locali, le 18 italiane, scenderà sul Court 5 e se la vedrà contro l’australiano John Millman (n.55 del mondo). Il match, inizialmente previsto alle ore 17 italiane, è stato posticipato di un’ora (18) per via dell’incontro di doppio sostenuto dal ligure ieri insieme a Simone Bolelli, vittorioso contro la coppia tedesca Kevin Krawietz/Maximilian Marterer.

Tornando al match contro Millman, questo è un confronto inedito. Non vi sono, dunque, precedenti e chiaramente aumenta l’incertezza circa l’esito finale anche se il tennis maggiormente qualitativo di Fabio dovrebbe essere un fattore in questo match, a patto che l’azzurro sappia essere continuo.

La giornata dello US Open sarà trasmessa da Eurosport, che sui suoi canali trasmetterà gli incontri dei due campi principali. Copertura più ampia, invece, sull’app Eurosport Player, servizio in abbonamento.

Court 5

alle ore 12 locali, le 18 in Italia

(14) Fabio FOGNINI (ITA) vs. John Millman (AUS)













