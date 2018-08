US Open 2018: Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale! Gli accoppiamenti degli ultimi tre italiani

Sale ad otto il numero degli italiani nel tabellone maschile degli US Open di tennis: Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser in seguito al forfait dello statunitense Jared Donaldson, ed approda così al main draw, dove nel primo turno sarà opposto al lussemburghese Gilles Muller. In caso di successo l’azzurro potrebbe incrociare al secondo turno il russo Karen Khachanov.

Buon accoppiamento per uno dei due qualificati azzurri, Stefano Travaglia, che al primo turno del tabellone principale incontrerà un altro qualificato, il polacco Hubert Hurkacz. In caso di successo l’azzurro, con molta probabilità, si regalerebbe al secondo turno la sfida con il croato Marin CIlic.

Decisamente più complicata la sfida dell’altro qualificato italiano, Federico Gaio, che all’esordio nel main draw dovrà vedersela contro il belga David Goffin, testa di serie numero 10, in un incontro che si annuncia davvero proibitivo per l’azzurro, all’esordio assoluto nel tabellone principale di un torneo dello Slam.













Foto: Profilo Twitter ATP Challenger Tour

roberto.santangelo@oasport.it