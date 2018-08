US Open 2018: analisi tabellone italiani. Fognini nell’ottavo di Federer, rebus Cecchinato e Seppi, sfortunati Berrettini e Lorenzi

Gli US Open 2018 si rivelano mediamente benevoli per i cinque portacolori dell’Italia direttamente ammessi al tabellone principale. Per quattro di loro, il primo turno è alla portata o comunque un match tutto sommato giocabile, mentre più problematico si fa il discorso relativo ai turni successivi. Vediamo le prospettive dei nostri, in rigoroso ordine di tabellone.

Paolo Lorenzi è stato sorteggiato contro Kyle Edmund, numero 16 del seeding e del mondo. Per il senese, che non viene da una stagione proprio positiva, quello col britannico non è certo un accoppiamento fortunato. Edmund sta vivendo una buona annata, cominciata con la semifinale agli Australian Open persa contro Marin Cilic e proseguita con la finale a Marrakech e i quarti a Madrid. Il fatto che negli ultimi mesi non stia raccogliendo quanto potrebbe può giocare a favore di Lorenzi, che però viene da un anno che lo ha visto collezionare molte sconfitte al primo turno nel circuito maggiore e perdere il coach Claudio Galoppini, ritrovando fiducia solo in alcuni challenger disputati negli ultimi due mesi. L’ex numero 33 del mondo, negli Slam, di imprese ne ha sapute compiere, ma sembra difficile possa avanzare, questa volta. Dovesse farcela, avrebbe Guido Pella o un qualificato e poi eventualmente Jack Sock, che però è anch’egli in un momento che definire pessimo è poco.

Andreas Seppi ha avuto in sorte Sam Querrey, uno che ha una frequentazione del circuito ATP vecchia quasi quanto la sua. Oggi numero 35 del mondo, ma numero 11 nello scorso febbraio, Querrey ha raggiunto la finale al 250 di New York a febbraio e i quarti a Indian Wells, salvo poi infilare una lunghissima e quasi ininterrotta serie di primi e secondi turni: non si tratta di un bel viatico per la difesa dei quarti di finale del 2017. Per Seppi, nel frattempo tornato numero 50 del mondo, si prospetta un match piuttosto equilibrato, deciso su poche palle. Ci sono sette precedenti tra i due, ma l’ultimo risale a Indian Wells 2014: l’italiano è avanti 5-2 in questo senso. L’altoatesino, in caso di vittoria, troverebbe poi Denis Shapovalov, contro cui partirebbe certamente sfavorito.

Matteo Berrettini si trova davanti un primo turno da prendere con le molle contro Denis Kudla, oggi numero 73 del mondo e alla sua miglior stagione in carriera a 26 anni. I due si sono affrontati già due volte quest’anno: la prima a Melbourne, nelle qualificazioni, e vinse Kudla 7-5 al terzo set (Berrettini fu poi ripescato come lucky loser), la seconda nelle qualificazioni di Indian Wells, e in questo caso è stato l’azzurro a prevalere in due set. Nel frattempo, l’americano nativo di Kiev ha infilato una semifinale a Halle (battuto da Federer). Berrettini, in quest’occasione, parte con il pronostico leggermente a favore: il vero problema arriverebbe al secondo turno sotto il nome di Juan Martin Del Potro, che ha spostato l’obiettivo americano su focali particolarmente lunghe.

Marco Cecchinato, al suo secondo Slam da testa di serie (è numero 22 del tabellone), affronta Julien Benneteau. L’esperto francese non è mai da sottovalutare, anche se, dopo Wimbledon, ha ripreso a giocare soltanto a Winston-Salem, perdendo da Berrettini ed è a fine carriera: dopo quasi 20 anni, gli US Open saranno il suo ultimo torneo. Se Cecchinato sta bene, è in grado di battere il francese, ma il siciliano viene arriva da tre sconfitte di fila sul cemento per mano di Tiafoe a Toronto, Mannarino a Cincinnati e Struff a Winston-Salem (aggiungendo Monfils sulla terra di Amburgo, fanno quattro). Non c’è, in sostanza, un chiaro favorito. In caso di successo, Cecchinato potrebbe trovare uno tra Smyczek e (di nuovo) Struff, per poi incrociare eventualmente David Goffin, che evoca dolci ricordi parigini. Ci troviamo nell’ottavo di finale di Marin Cilic.

Fabio Fognini, infine, è stato inserito nell’ottavo di finale di Roger Federer, nella parte più bassa del tabellone. Il ligure, testa di serie numero 14, ha due turni teoricamente non difficili contro Michael Mmoh, che ha usufruito di una wild card, e uno tra l’altra wild card di casa Jenson Brooksby e l’australiano John Millman (che, recentemente, ha espresso vibranti opinioni contro il nuovo format della Coppa Davis voluto da ITF e Kosmos, la società del calciatore Gerard Piqué). Sarebbe interessante vedere un terzo turno con il coreano Hyeon Chung, che si è finora ben distinto a Winston-Salem. Poi arriverebbe Federer, e lì il discorso diventerebbe complicato, ma si potrebbe vedere davvero del gran bel tennis (nel caso, verosimilmente sull’Arthur Ashe Stadium). Soprattutto, si supererebbe il grande pasticcio dell’anno scorso, quando, nel corso del match perso contro Stefano Travaglia, sottolineò con parole pesantissime l’operato da giudice di sedia di Louise Engzell.

Veniamo alle possibilità legate agli italiani impegnati nelle qualificazioni: sono al momento in gara Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Giustino e Lorenzo Sonego. Se dovessero qualificarsi, questi sarebbero i giocatori che potrebbero pescare (anche qui, in rigoroso ordine di tabellone): Gilles Muller, Guido Pella, Denis Shapovalov, Juan Martin Del Potro, Roberto Carballes Baena, Stefanos Tsitsipas, Gilles Simon, un altro qualificato, Pablo Cuevas, David Goffin, Gael Monfils, Alexander Zverev, Lucas Pouille, Joao Sousa, Benoit Paire.













Credits: jctabb / Shutterstock