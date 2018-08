US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (giovedì 30 agosto). Come vedere le partite in tv

Con la quarta giornata degli US Open 2018 i tabelloni maschile e femminile si andranno ad allineare al terzo turno completando le loro parti basse. Un solo italiano impegnato in gara in singolare: è il numero uno d’Italia, Fabio Fognini, che scenderà in campo alle ore 17 opposto all’australiano John Millman, che lo scorso anno ha superato due turni prima di essere fermato da Kohlschreiber. Ci sono, invece, due coppie di doppio tricolori: Bracciali/Cecchinato e Berrettini/Seppi.

Tornano in campo anche Roger Federer e Novak Djokovic, che se la vedranno rispettivamente con Benoit Paire e Tennys Sandgren. Sul Louis Armstrong Stadium ci si aspetta alto livello dal match tra Monfils e Nishikori. Per quanto riguarda il tabellone femminile, il match forse meno semplice, tra le migliori, ce l’hanno la Wozniacki, che affronterà Lesia Tsurenko, e la Garcia, che giocherà contro una Monica Puig apparsa in forma negli ultimi tempi.

Gli incontri saranno visibili in tv sui canali di Eurosport, mentre in streaming ci sarà l’offerta di Eurosport Player, con tutti i campi coperti dalle telecamere. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle partite odierne.

Di seguito l’ordine di gioco completo di giovedì 30 agosto, quarta giornata degli US Open 2018, quarto ed ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Gli orari delle partite sono italiani.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

J. Larsson (SWE) vs A. Kerber (GER) [4]

B. Paire (FRA) vs R. Federer (SUI) [2]

dalle 01.00

N. Djokovic (SRB) [6] vs T. Sandgren (USA)

M. Sharapova (RUS) [22] vs S. Cirstea (ROM)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

P. Kvitova (CZE) [5] vs Y. Wang (CHN)

N. Mahut (FRA) vs A. Zverev (GER) [4]

M. Keys (USA) [14] vs B. Pera (USA)

dalle 01.00

G. Monfils (FRA) vs K. Nishikori (JAP) [21]

L. Tsurenko (UKR) vs C. Wozniacki (DEN) [2]

GRANDSTAND

dalle 17.00

A. Sasnovich (BLR) vs D. Kasatkina (RUS) [11]

C. Garcia (FRA) [6] vs M. Puig (PUR)

L. Pouille (FRA) [17] vs M. Baghdatis (CYP)

M. Cilic (CRO) [7] vs H. Hurkacz (POL)

CAMPO 17

dalle 17.00

N. Osaka (JPN) [20] vs J. Glushko (ISR)

N. Kyrgios (AUS) [30] vs P. Herbert (FRA)

E. Bouchard (CAN) vs M. Vondrousova (CZE)

A. de Minaur (AUS) vs F. Tiafoe (USA)

CAMPO 5

dalle 17.00

F. Fognini (ITA) [14] vs J. Millman (AUS)

T. Townsend (USA) vs J. Ostapenko (LAT) [10]

K. Mladenovic (FRA) vs C. Suarez Navarro (ESP) [30]

L. Djere (SRB) vs R. Gasquet (FRA) [26]

CAMPO 10

dalle 17.00

M. Kukushkin (KAZ) vs H. Chung (KOR) [23]

K. Bertens (NED) [13] vs F. Di Lorenzo (USA)

R. Haase (NED) vs D. Goffin (BEL) [10]

K. Siniakova (CZE) vs A. Tomljanovic (AUS)

CAMPO 13

dalle 17.00

V. Zvonareva (RUS) vs A. Sabalenka (BLR) [26]

D. Schwartzman (ARG) [13] vs J. Munar (ESP)

A. Krunic (SRB) vs K. Flipkens (BEL)

D. Bracciali (ITA) / M. Cecchinato (ITA) vs M. Bryan (USA) [3] / J. Sock (USA) [3]

CAMPO 7

dalle 17.00

D. Sharan (IND) / A. Sitak (NZL) vs M. Redlicki (USA) / E. Zhu (USA)

O. Savchuk (UKR) / E. Svitolina (UKR) vs V. Kuzmova (SVK) / M. Rybarikova (SVK)

J. Sousa (POR) vs Pablo Carreno Busta (ESP) [12]

V. Pospisil (CAN) / F. Verdasco (ESP) vs L. Kubot (POL) [7] / M. Melo (BRA) [7]

CAMPO 11

dalle 17.00

D. Cibulkova (SVK) [29] vs S. Hsieh (TPE)

J. Beneteau (FRA) vs J. Struff (GER)

V. King (USA) [11] / K. Srebotnik (SLO) [11] vs N. Stojanovic (SRB) / F. Stollar (HUN)

G. Dabrowski (CAN) [1] / M. Pavic (CRO) [1] vs J. Loeb (USA) / N. Rubin (USA)

M. Berrettini (ITA) / A. Seppi (ITA) vs B. McLachlan (JAP) [12] / J. Struff (GER [12]

CAMPO 12

dalle 17

L. Arruabarrena (ESP) / R. Voracova (CZE) vs G. Dabrowski (CAN) [4] / Y. Xu (CHN) [4]

M. Ebden (AUS) vs P. Kohlschreiber (GER)

J. Murray (GBR) [4] / B. Soares (BRA) [4] vs G. Pella (ARG) / A. Ramos-Vinolas (ESP)

C. Gauff (USA) / C. Eubanks (USA) vs H. Chan (TPE) [3] / H. Kontinen (FIN) [3]













