US Open 2018: i risultati di mercoledì 29 agosto del tabellone femminile. Sarà derby Williams, avanti Stephens, eliminata Muguruza

Eliminata l’unica azzurra presente in tabellone agli US Open. Camila Giorgi è stata sconfitta al secondo turno da Venus Williams in due set e al termine di un match che si è chiuso con tanti rimpianti per la marchigiana, che non ha sfruttato molte occasioni in entrambi i parziali.

Una giornata positiva per la famiglia Williams, visto che è arrivata anche la netta vittoria di Serena contro la tedesca Carina Witthoeft. Adesso al terzo turno ci sarà l’attesissimo derby tra le due sorelle.

Altra super sfida di terzo turno è quella che metterà di fronte Sloane Stephens e Victoria Azarenka. La campionessa in carica ha rischiato e sofferto tantissimo contro l’ucraina Anhelina Kalinina, mentre la bielorussa ha dominato contro l’australiana Gavrilova.

Tra le eliminazioni eccellenti della giornata c’è sicuramente quella di Garbine Muguruza. La spagnola è stata sconfitta in tre set dalla ceca Karolína Muchová, numero 202 del mondo e alla sua prima partecipazione in uno Slam.

Questo il riepilogo di tutti i risultati

17:10 Finale Lapko V. (Blr) 0 2 0 Mertens E. (Bel) 2 6 6 17:10 Finale Maria T. (Ger) 0 2 3 Svitolina E. (Ukr) 2 6 6 17:10 Finale Strycova B. (Cze) 2 6 6 Arruabarrena-V. L. (Esp) 0 0 1 17:15 Finale Azarenka V. (Blr) 2 6 6 Gavrilova D. (Aus) 0 1 2 18:15 Finale Stephens S. (Usa) 2 4 7 6 Kalinina A. (Ukr) 1 6 5 2 18:35 Finale Liu C. (Usa) 0 3 1 Sevastova A. (Lat) 2 6 6 19:15 Finale Giorgi C. (Ita) 0 4 5 Williams V. (Usa) 2 6 7 20:20 Finale Wang Q. (Chn) 2 6 6 Begu I. (Rou) 0 3 1 20:50 Finale Bogdan A. (Rou) 0 2 3 Pliskova Ka. (Cze) 2 6 6 20:55 Finale Goerges J. (Ger) 0 610 3 Makarova E. (Rus) 2 712 6

22:55 Finale Kanepi K. (Est) 2 6 6 Teichmann J. B. (Sui) 0 4 3

01:10 Finale King V. (Usa) 0 5 1 Peterson R. (Swe) 2 7 6 01:15 Finale Safarova L. (Cze) 0 5 3 Barty A. (Aus) 2 7 6 02:00 Finale Williams S. (Usa) 2 6 6 Witthoeft C. (Ger) 0 2 2 02:55 Finale Sakkari M. (Gre) 1 6 1 4 Kenin S. (Usa) 2 4 6 6 04:40 Finale Muguruza G. (Esp) 1 6 4 4 Muchova K. (Cze) 2 3 6 6













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com