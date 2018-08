US Open 2018: i risultati di mercoledì 29 agosto del tabellone maschile. Avanti Nadal e Del Potro, eliminati Murray e i tre azzurri

Agli US Open 2018 all’Italia resta solo Fabio Fognini. Purtroppo questo è il verdetto della notte appena trascorsa e dei risultati che sono maturati nei match di secondo turno nella parte alta del tabellone maschile. Andreas Seppi gioca una partita eccezionale contro Denis Shapovalov e perde solamente al quinto set dopo una battaglia di quasi quattro ore. Finisce anche il cammino di Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego, sconfitti rispettivamente da Karen Kachanov e Guido Pella.

Nelle altre partite tutto davvero molto facile per il numero uno del mondo Rafael Nadal, che ha superato in tre set abbastanza agevolmente il canadese Vasek Pospisil, qualificandosi per il terzo turno dove affronterà il russo Kachanov in un match ricco di insidie. Avanti con merito anche Juan Martin Del Potro, che ha superato in tre set l’americano Denis Kudla e lo stesso vale per il sudafricano Kevin Anderson contro il francese Jeremy Chardy.

John Isner vince la sua solita maratona di cinque set, stavolta contro il cileno Nicolas Jarry; mentre al secondo turno finiscono gli US Open di Andy Murray, sconfitto in quattro set dallo spagnolo Fernando Verdasco e ancora lontano dal ritrovare la miglior condizione.

Questo il riepilogo di tutti i risultati

17:10 Finale Coric B. (Cro) 3 7 7 6 6 Carballes Baena R. (Esp) 0 6 4 2 3 17:10 Finale Medvedev D. (Rus) 3 6 6 4 6 Tsitsipas S. (Gre) 1 4 3 6 3 17:15 Finale Humbert U. (Fra) 1 65 6 3 5 Wawrinka S. (Sui) 3 77 4 6 7 18:35 Finale Raonic M. (Can) 3 6 6 6 Simon G. (Fra) 0 3 4 4 19:00 Finale Thiem D. (Aut) 3 65 6 5 6 6 Johnson S. (Usa) 2 77 3 7 4 1 19:50 Finale

(Ritiro) Fritz T. (Usa) 2 6 3 6 0 Kubler J. (Aus) 1 3 6 3 0

21:25 Finale Murray A. (Gbr) 1 5 6 4 4 Verdasco F. (Esp) 3 7 2 6 6 21:35 Finale Del Potro J. (Arg) 3 6 6 77 Kudla D. (Usa) 0 3 1 64 21:55 Finale Norrie C. (Gbr) 1 2 6 4 4 Lajovic D. (Srb) 3 6 2 6 6 22:55 Finale Isner J. (Usa) 3 67 6 3 77 6 Jarry N. (Chi) 2 79 4 6 62 4 22:55 Finale Pella G. (Arg) 3 7 6 6 Lorenzi P. (Ita) 0 5 0 2 23:00 Finale Chardy J. (Fra) 0 2 4 4 Anderson K. (Rsa) 3 6 6 6 23:15 Finale Shapovalov D. (Can) 3 6 4 5 77 6 Seppi A. (Ita) 2 4 6 7 62 4 23:50 Finale Sonego L. (Ita) 0 5 3 3 Khachanov K. (Rus) 3 7 6 6

01:25 Finale Sock J. (Usa) 1 6 3 2 6 3 Basilashvili N. (Geo) 3 4 6 6 7 7 03:35 Finale Nadal R. (Esp) 3 6 6 6 Pospisil V. (Can) 0 3 4 2













Foto: Dana Gardner/Shutterstock.com