US Open 2018: i match della seconda giornata. Esordio per Federer, Djokovic e Sharapova. Tocca a Fabio Fognini

Seconda giornata agli US Open 2018 ed è il momento soprattutto dell’esordio nel torneo di Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics.

Due partite sulla carta abbastanza agevoli, come quella di Alexander Zverev. Il tedesco è chiamato ad ottenere finalmente un buon risultato in uno Slam (tante e troppe eliminazioni nei primi turni) e comincia il suo cammino contro il canadese Peter Polansky. Primo turno anche per Marin Cilic, che affronta il rumeno Marius Copil, mentre Nick Kyrgios, possibile avversario di Federer al terzo turno, attende il moldavo Radu Albot.

Una giornata ricca anche per il tennis italiano. Sono ben quattro gli azzurri che faranno il loro esordio nel torneo. Tocca a Fabio Fognini contro la wild card americana Michael Mmoh in un match nel quale il ligure è nettamente favorito e che deve servirgli per entrare al meglio in un torneo molto importante per le sue ambizioni di classifica.

Cerca la prima vittoria sul cemento Marco Cecchinato, reduce da tre eliminazioni immediate nei precedenti tornei di Toronto, Cincinnati e Winston-Salem. Avversario ostico per il siciliano, che affronta il francese Julien Benneteau, al suo ultimo Slam della carriera. In campo anche Stefano Travaglia, che affronta il polacco Hubert Hurkacz e può ambire a raggiungere anche in questa stagione il secondo turno, e Federico Gaio, che fa il suo esordio assoluto in uno Slam contro il belga David Goffin.

Ieri nel tabellone femminile è stata sicuramente una giornata shock, vista la clamorosa eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep. Oggi scende in campo chi sta subito dietro in classifica alla rumena, la danese Caroline Wozniacki, che apre il programma dell’Arthur Ashe in un match tutto da seguire con l’australiana Samantha Stosur.

Esordio complicato anche per Jelena Ostapenko e Naomi Osaka, che affrontano rispettivamente le tedesche Andrea Petkovic e Laura Siegemund. In campo anche Maria Sharapova, che affronta la 39enne svizzera Patty Schnyder, che è diventata la giocatrice più anziana della storia a entrare nel tabellone principale di un torneo dello Slam attraverso le qualificazioni.

Il match del giorno, però, nel tabellone femminile è senza dubbio quello che mette di fronte la francese Caroline Garcia, testa di serie numero sei del torneo, e la britannica Johanna Konta, ex Top Ten ed ora scesa al numero 46, ma che nelle ultime settimane è stata capace di rifilare un 6-3 6-1 a Viktoria Azarenka e soprattutto un clamoroso 6-1 6-0 a Serena Williams a San Jose.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports/ Shutterstock.com