LIVE Tennis, US Open 2018 in DIRETTA: martedì 28 agosto, risultati in tempo reale. In campo Fognini e Cecchinato

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Esordio per Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Una giornata ricca anche per il tennis italiano. Sono ben quattro gli azzurri che faranno il loro esordio nel torneo: Fabio Fognini contro la wild card americana Michael Mmoh, Marco Cecchinato affronta il francese Julien Benneteau, Stefano Travaglia sfida il polacco Hubert Hurkacz ed infine Federico Gaio contro il belga David Goffin.

Nel tabellone femminile, dopo la clamorosa eliminazione di Simona Halep, in campo Maria Sharapova e Caroline Wozniacki, quest’ultima che sfida Samantha Stosur. Grande attesa anche per il match tra la francese Caroline Garcia e la britannica Johanna Konta.

