US Open 2018: Federico Gaio deve arrendersi in tre set a David Goffin. L’azzurro eliminato al primo turno

Federico Gaio esce di scena nel primo turno degli US Open 2018 di tennis. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (5) dal belga, numero 10 del mondo, David Goffin. Un match ben giocato dal 26enne faentino, specie nel terzo set quando si è trovato avanti di un break e con chance per far suo il parziale. Sfortunatamente per l’azzurro, Goffin si è rifatto sotto nel momento decisivo, completando l’opera nel tie-break del terza frazione.

Nel primo set l’avvio del 27enne di Rocourt è devastante: doppio break e 4-0 in un battibaleno. Si muove benissimo il belga sul cemento di Flushing Meadows mentre Gaio è costretto a subire la regolarità del suo avversario, molto ben centrato sul campo. Sullo score di 6-2 il top10 si aggiudica la prima frazione.

Nel secondo set il canovaccio è sempre lo stesso. Gaio lotta strenuamente ma è costretto a cedere la battuta all’avversario. L’azzurro però ha uno scatto d’orgoglio e finalmente fa suo il break ai danni di Goffin, pareggiando il conto nel secondo game. Nella fase calda, però, la maggiore esperienza di David si fa sentire e così arriva il break del nono gioco, sfruttato dal belga (6-4).

Nel terzo set tanti rimpianti per l’azzurro. Il nostro portacolori, infatti, per la prima volta nel match si trova a condurre sul 5-3, piegando la resistenza del rivale nell’ottavo game. L’occasione è ghiotta: servire per vincere il parziale e riaprire il match. Purtroppo però il faentino non concretizza i 3 set point avuti e deve subire un controbreak sanguinoso. Si va, infatti, al tie-break e sul punteggio di 7-5 Goffin fa sua la partita.













Foto: profilo twitter Federtennis