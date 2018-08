US Open 2018: continua la maledizione del cemento per Marco Cecchinato. Ko con Benneteau in quattro set

Marco Cecchinato rimanda ancora una volta la prima vittoria sul cemento e viene subito eliminato al primo turno degli US Open 2018. Dopo le sconfitte a Toronto, Cincinnati e Winston-Salem, arriva anche quella nell’ultimo Slam dell’anno per opera del francese Julien Benneteau, numero 58 del mondo. Il transalpino si è imposto in rimonta in quattro set con il punteggio di 2-6 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco.

Un primo set dominato dal siciliano, che alla quarta palla break nel quarto game riesce a strappare il servizio al rivale e a portarsi sul 3-1. Cecchinato riesce ad annullare tre palle del controbreak nel settimo gioco e toglie ancora la battuta a Benneteau nel gioco successivo, chiudendo il set per 6-2.

L’ottimo momento dell’azzurro prosegue anche ad inizio secondo set. Break immediato e il siciliano vola sul 2-0. Il match sembra pendere tutto a favore del tennista nostrano, ma proprio nel miglior momento il numero 21 del mondo ha un passaggio a vuoto e perde addirittura a zero il servizio. Nel sesto game Cecchinato ha tre palle break, ma Benneteau si aggrappa al servizio e alla fine riesce a salvarsi. Si va al tiebreak, che alla fine viene vinto dal francese per 7-5.

Benneteau non concede un quindici nei primi due turni di battuta. Purtroppo il palermitano perde il servizio nel quarto game ed è un break decisivo per il transalpino, che riesce anche ad annullare una palla del controbreak nel quinto gioco. Il 36enne di Bourg-en-Bresse, alla sua ultima apparizione in carriera in uno Slam, non lascia occasioni a Cecchinato e chiude il set per 6-3.

Nel quarto set, purtroppo, l’italiano ha una serie di occasioni per strappare il servizio al francese: Marco non sfrutta una palla break nel secondo e quarto game e addirittura quattro consecutive nel sesto gioco. Nel game successivo il siciliano commette alcuni errori non forzati e quando affossa ancora il dritto in rete arriva il break dell’avversario. Avanti 4-3 Benneteau è perfetto al servizio e chiude per 6-4.













Foto: Twitter Federtennis