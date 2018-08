US Open 2018: Andreas Seppi lotta come un leone ma cede al quinto set a Denis Shapovalov. L’azzurro esce di scena al secondo turno

Lotta strenuamente Andreas Seppi ma è costretto a cadere nel match del secondo turno degli US Open 2018 di tennis. Il 34enne di Caldaro, alla quindicesima avventura sul cemento di Flushing Meadows, deve arrendersi al canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking e del seeding, con il punteggio di 6-4 4-6 5-7 7-6(2) 6-4 dopo 3 ore e 47 minuti di partita. L’azzurro ha opposto una resistenza eccellente, capace anche di essere un set avanti al termine del terzo parziale. Alla lunga però le grandi qualità tennistiche del ragazzo nativo di Tel Aviv hanno fatto la differenza ed gli hanno permesso di raggiungere il terzo turno del Major dove affronterà il finalista dell’anno passato, testa di serie n.5, Kevin Anderson. Un match che promette scintille.

Nel primo set l‘avvio è favorevole ad Andreas: Shapovalov fatica a trovare la misura dei suoi colpi e l’altoatesino sa appoggiarsi bene alla palla del rivale. Arriva il break in apertura. Sfortunatamente, il talento del n.28 del mondo è notevole e, dopo aver annullato una palla break nel quinto game, pareggia il conto, strappando il servizio al nostro portacolori e mettendo in mostra un grande repertorio. Purtroppo l’azzurro non concretizza tre chance break nel settimo gioco, dovendo invece subire le iniziative del rivale nel decimo e perdendo di fatto il parziale (6-4).

Nel secondo set entrambi elevano le proprie percentuali di efficienza al servizio: Shapovalov conquista l’81% dei punti con la prima mentre Seppi il 91%. L’azzurro, forte di ciò, concretizza le palle break del settimo gioco, non dando scampo all’avversario. Uno strappo decisivo per le sorti della frazione, vinta dal nostro portacolori sullo score di 6-4.

Nel terzo set entrambi liberano i propri colpi a tutto braccio nel tentativo di prendere il largo. Nei primi due game le chance “break” non mancano ma sia Andreas che Denis sono abili ad annullare le opportunità al rivale. Seppi è costretto però a cedere il suo turno in battuta nel sesto gioco, dopo aver vanificato due break point nel game precedente. Tuttavia il n.51 del ranking reagisce immediatamente, sfruttando anche qualche errore di troppo del mancino canadese. Si entra nella fase calda del parziale ed è l’azzurro il più lucido, concretizzando le opportunità sul servizio del nordamericano e facendo sua la frazione sul 7-5.

Nel quarto set Andreas cerca di aggredire il suo avversario ma le due palle break avute nel terzo game non vengono capitalizzate a dovere. Lo stesso discorso vale per Shapovalov, vicino al break nell’ottavo gioco ma non sufficientemente concreto. E così si va al tie-break e purtroppo per il 34enne di Caldaro si assiste ad un autentico dominio del canadese che conquista il parziale (7-2).

Nel quinto set ci si gioca tutto e le energie cominciano un po’ a mancare. La qualità del tennis però non ne risente ed entrambi mettono in mostra ottimi colpi che portano al break in favore di Shapovalov nel terzo game e al controbreak di Seppi nel sesto. Purtroppo per l’azzurro le risorse dell’avversario sono decisamente molte e, sfoderando una serie di vincenti impressionanti, Denis strappa il servizio al nostro Andreas nel settimo gioco, chiudendo di fatto il confronto. Il canadese, infatti, archivia la pratica sul 6-4 ma il nostro portacolori merita l’onore delle armi.













