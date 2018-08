US Open 2018: Andreas Seppi conquista l’accesso al secondo turno. Querrey costretto al ritiro nel quarto set

Continua l’ottima giornata per i nostri colori agli US Open 2018 di tennis. Dopo i successi di Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi, arriva anche la vittoria al primo turno di Andreas Seppi (n.51 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.35 ATP). Una partita terminata anzitempo per un problema fisico occorso allo statunitense, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio 6-7 6-4 6-2 2-1 in favore del nostro portacolori. Una prestazione solida quella dell’altoatesino che conquista l’accesso al secondo round dove affronterà il vincente del derby canadese tra Denis Shapovalov (n.28 del mondo) e Félix Auger-Aliassime (n.117 del ranking).

Nel primo set Andreas comincia con il piglio giusto costruendosi tre palle break nel gioco d’apertura senza però essere sufficientemente concreto. La frazione è dominata dai servizi: lo statunitense ottiene il 100% dei punti con la prima in battuta (10 ace) mentre il bolzanino conquista l’89% dei quindici. L’epilogo al tie-break è inevitabile. Il padrone di casa si rivela maggiormente lucido nella fase calda, sfruttando alla grande le proprie accelerazioni di dritto ed aggiudicandosi il parziale (8-6).

Nel secondo set l’azzurro alza il livello del proprio tennis mentre il n.35 del mondo è decisamente falloso. Sullo scambio prolungato il rappresentante degli States fa fatica mentre Andreas è abilissimo ad appoggiarsi ai colpi piatti dell’avversario per realizzare diversi punti da fondo. E così, nel decimo game, l’azzurro strappa il servizio a Querrey, pareggiando il computo delle frazioni (6-4).

Nel terzo set si assiste ad un monologo italiano. L’americano si muova male lateralmente e l’altoatesino ne approfitta, mettendo in scena diversi colpi in top spin. Un atteggiamento che premia Seppi con i break del secondo ed ottavo game, con il 91% dei punti conquistati con la prima di servizio ed il 67% con la seconda. Sul 6-2 Andreas passa a condurre le danze.

Nel quarto set Querrey non può continuare e sullo score di 2-1 in favore dell’azzurro alza bandiera bianca, favorendo il successo del tennista del Bel Paese.













Foto:Yuya Chiu / Shutterstock.com