Tuffi: Tania Cagnotto e la suggestione del rientro, ma ci sono Bertocchi/Pellacani

Quando si parla di tuffi in Italia, il primo nome a cui quasi tutti pensano è quello di Tania Cagnotto. La bolzanina è stata la più grande tuffatrice della storia dello sport azzurro e le sue vittorie hanno lasciato un ricordo indelebile. Dal giorno del suo ritiro, però, c’è sempre stata quella convinzione del “tanto torna e a Tokyo 2020 ci sarà“, e va detto che Tania non ha mai chiuso del tutto ad un suo possibile rientro in gara.

Rivederla ancora una volta sul trampolino non è solo pura fantasia, anche se va detto che le percentuali di ritorno in gara sono comunque molto basse. L’amica e “collega” di una vita Francesca Dallapè ha sempre spinto per un ricongiungimento dello storico sincro azzurro, capace di arrivare fino all’argento olimpico. Da Tania non è mai filtrato nulla e la bolzanina ha sempre lasciato sfumare via ogni possibile discorso, dedicandosi completamente in questo periodo alla sua famiglia e al suo bambino.

Solo una suggestione dunque il ritorno, oppure davvero potrà concretizzarsi? In caso di rientro alle gare ovviamente il sincro dal trampolino diventerebbe la gara su cui puntare in ottica olimpica, facendo magari un pensierino anche all’individuale dove le possibilità di vivere un’altra finale olimpica ci sono tutte. La medaglia nella gara da sola è difficile, anche perchè c’è davvero molta più concorrenza, mentre nel sincro la strada sembra essere più aperta, anche se va detto che il primo ostacolo Cagnotto-Dallapè se lo troverebbero in casa.

Un ostacolo, dunque, azzurro e che ha le sembianze di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, neo campionesse d’Europa nel sincro da tre metri e coppia assolutamente dal grandissimo futuro. In questo momento sembra davvero impossibile che i tecnici italiani non decidano di puntare su due ragazze dall’enorme talento e soprattutto ancora giovanissime (Pellacani non ha compiuto i 16 anni). La medaglia d’oro agli ultimi Europei era probabilmente impensabile, ma deve essere il punto di partenza per un percorso davvero importante e che ha come obiettivo già Tokyo 2020, sempre che qualcuno non ci ripensi…













Foto: Francesco Caligaris