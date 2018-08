Tuffi, Europei 2018: trionfa Jack Laugher in una gara stellare dai 3 metri. Grandioso Marsaglia in sesta posizione

Seconda finale odierna alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo nel programma degli Europei 2018 dei tuffi. Oggi era la giornata della finale maschile della gara dai 3 metri, una specialità olimpica. Un atto conclusivo a cui non ha preso parte il nostro Giovanni Tocci per l’errore clamoroso del calabrese nelle semifinali sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato, che esattamente come era accaduto ai Mondiali di Budapest, ha ottenuto uno zero pesantissimo che lo ha estromesso da questa finale.

Una gara su livelli stellari grazie al confronto tra il britannico Jack Laugher ed il russo Ilya Zakharov che ha sorriso al britannico impostosi con un fantascientifico punteggio di 525.95. Strepitoso il padrone di casa, capace di tenere un media sempre oltre gli 80 punti e di impressionare con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (91.80) e con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato (89.70). Ci ha provato Zakharov a giocarsi l’asso del quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 93.10, andando sulla luna, ma l’imprecisione commessa nella terza rotazione è costata al tuffatore dell’Est che deve accontentarsi della piazza d’onore (519.05). Bronzo per l’altro russo Evgeny Kuznetsov, anch’egli sopra i 500 punti (508.05), a testimoniare il livello notevole di questa finale.

Degno di lode però l’azzurro che in finale ci è arrivato, ovvero Lorenzo Marsaglia. Il giovane tuffatore romano è stato quasi impeccabile, stupendo per la personalità dimostrata e mettendo in evidenza anche buone qualità tecniche. Degni di menzione in questo senso i 79.90 punti del triplo e mezzo ritornato raggruppato e i 75.25 del triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Punteggi che prima dell’ultima rotazione lo avevano portato in quinta piazza. Poi l’errore nel difficile quadruplo e mezzo avanti (55.10), che ancora deve essere affinato, non ha tolto nulla all’italiano che ha chiuso in sesta piazza, alla sua prima finale internazionale dai 3 metri (409.70).













Foto: Francesco Caligaris