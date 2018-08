Tuffi, Europei 2018: Noemi Batki e Chiara Pellacani sono quarte nel sincro dalla piattaforma. Vince la Gran Bretagna

Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, seconda giornata della rassegna continentale dedicata ai tuffi. Nel sincro 10 metri femminile l’Italia aveva puntato le proprie fiches sull’esperta Noemi Batki e sulla giovane Chiara Pellacani. Il risultato è stato un quarto posto (276.60) non senza rammarico per le azzurre che hanno commesso qualche imprecisione di troppo sia negli obbligatori che nei tuffi liberi. La vittoria è andata alla coppia britannica composta da Eden Cheng e da Lois Toulson che si è imposta con lo score di 289.74 a precedere le russe Ekaterina Beliaeva / Iuliia Timoshinina (288.60) e le tedesche Maria Kurjo / Elena Wassen (284.64).

Una gara in cui le italiane il più delle volte hanno pagato un ingresso non pulito e con troppi schizzi che, specie negli obbligatori, sono valsi due punteggi non eccellenti: 46.20 e 45.60. Nei liberi Noemi e Chiara hanno messo in mostra un buon triplo e mezzo avanti carpiato (64.80) ma poi hanno pagato dazio sia nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (60.48) e sia nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato (59.52).

Un vero peccato perché il podio non era così distante (8.04 punti) e, tenendo conto degli errori commessi, le nostre portacolori hanno di che rammaricarsi. Da sottolineare comunque la prestazione della coppia britannica, nelle ultime due rotazioni: 69.12 con il triplo e mezzo ritornato e con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo.













Foto: Francesco Caligaris