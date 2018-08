Tuffi, Europei 2018: nel sincro misto dalla piattaforma Noemi Batki e Maicol Verzotto sono quarti. Oro alla Russia

Finisce con una medaglia di legno per l’Italia la finale del sincro misto dalla piattaforma agli Europei di tuffi: Noemi Batki e Maicol Verzotto nell’ultima rotazione si fanno sfilare il bronzo dalla Germania. Oro, dopo un lungo testa a testa con la Gran Bretagna, per la Russia, mentre quinta ed ultima si classifica l’Ucraina.

Negli obbligatori la coppia azzurra inizia bene con il capofitto indietro carpiato, poi la Russia acquisisce due punti di margine nella seconda rotazione. La gara però si decide nei tre tuffi liberi, e l’Italia nella terza rotazione perde parecchi punti da britannici e tedeschi a causa del triplo e mezzo avanti carpiato non eseguito al meglio da Verzotto. Nella quarta serie arriva l’unico tuffo raggruppato degli azzurri, il triplo e mezzo ritornato, ancora una volta eseguito bene da Batki ma non dal compagno, e così la Russia scappa via assieme alla Gran Bretagna. All’ultimo respiro gli azzurri si giocano il bronzo con la Germania: entrambe le coppie portano lo stesso tuffo, ovvero il doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo. Gli italiani lo sporcano, i tedeschi no e ci scavalcano per 3.24 punti. L’oro va alla Russia, per 1.83 punti, sulla Gran Bretagna, mentre gli ucraini falliscono l’ultimo tuffo e terminano lontanissimi.

Di seguito la classifica finale del sincro misto dalla piattaforma:

1 Russia (Nikita Shleikher-Iuliia Timoshinina) 309.63

2 Gran Bretagna (Matthew Lee-Lois Toulson) 307.80

3 Germania (Florian Fandler-Christina Wassen) 278.64

4 Italia (Noemi Batki-Maicol Verzotto) 275.40

5 Ucraina (Oleh Serbin-Valeriia Liulko) 245.94













Foto: FIN – Deep Blue Media

