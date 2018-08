Tuffi, Europei 2018: Maicol Verzotto/Elena Bertocchi settimi nel sincro misto dai tre metri. Oro alla Germania

Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo la finale del sincro misto dai 3 metri degli Europei 2018 sorride ai colori tedeschi. Eccellente prestazione dei teutonici Lou Massenberg e Tina Punzell che con lo score di 313.50 conquistano una medaglia d’oro strameritata, frutto di una gara regolare, senza alcuna imprecisione, ed incantando con il triplo e mezzo avanti carpiato (74.40). Alle loro spalle i due britannici Ross Haslam/Grace Reid (308.67), anche loro su livelli eccellenti, a volte premiati anche più del dovuto. Ma, in questi casi, l’essere padroni di casa ha i suoi vantaggi. Sul terzo gradino del podio gli ucraini Viktoriya Kesar/Stanislav Oliferchyk (291.81).

Per quanto riguarda l’Italia, le aspettative erano alte. Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi erano i campioni d’Europa in carica (titolo conseguito a Kiev l’anno scorso) ma oggi i due azzurri non sono riusciti ad esprimersi ai massimi livelli, in un contesto anche molto qualificato. Sono solo settimi Elena e Maicol (268.05), in difficoltà fin dal primo obbligatorio (il ritornato carpiato) valso solo 45.00 punti per via di un’esecuzione non pulita della Bertocchi.

Successivamente, nei tuffi liberi, Verzotto ha fatto fatica a trovare il ritmo giusto sul trampolino incappando in un errore evidente nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato che ha precluso di fatto ogni possibilità ai nostri portacolori (54.00). Ironia della sorte, i due italiani hanno ottenuto il punteggio migliore con il tuffo, sulla carta, a loro meno congeniale, ovvero il doppio e mezzo indietro carpiato (61.20). Una prestazione sottotono.













Foto: comunicato LEN