Nuoto, Europei 2018: il programma di giovedì 9 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv

Gli Europei 2018 di nuoto in corso di svolgimento al Tollcross Swimming Centre di Glasgow si chiudono domani, giovedì 9 agosto, con un’abbuffata di finali in cui verranno assegnate le ultime medaglie della manifestazione. In mattinata si disputeranno le batterie delle due staffette miste, dei 400 misti uomini e dei 400 stile libero donne. Nella sessione pomeridiana il programma prevede ben nove finali, in cui l’Italia può ambire a diversi piazzamenti sul podio anche se non parte da favorita in nessuna gara. Grande attesa in particolare per Arianna Castiglioni nei 50 rana, Piero Codia nei 100 farfalla, Margherita Panziera nei 200 dorso, Simona Quadarella nei 400 stile e per le due staffette miste.

Di seguito il programma completo della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di nuoto. Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai Sport ed Eurosport, mentre OASport vi garantirà la copertura dell’evento con le proprie DIRETTE LIVE testuali, che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina scozzese.

Batterie

10.00 400 misti uomini: Federico Turrini

10.24 400 stile libero donne: Stefania Pirozzi e Simona Quadarella

10.48 Staffetta 4×100 mista uomini: quartetto da definire

11.05 Staffetta 4×100 mista donne: quartetto da definire

Finali

17.45 Finale 50 farfalla donne

17.50 Finale 50 stile libero uomini

17.55 Finale 50 rana donne

18.00 Finale 100 farfalla uomini

18.20 Finale 200 dorso donne

18.27 Finale 400 misti uomini

18.50 Finale 400 stile libero donne

18.58 Finale staffetta 4×100 mista uomini

19.07 Finale staffetta 4×100 mista donne