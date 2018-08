Triathlon, World Cup Losanna 2018: dieci azzurri in Svizzera. Le donne puntano al bersaglio grosso

Appena il tempo di buttarsi alle spalle gli Europei ed ecco che il triathlon propone una nuova tappa della World Cup: domani si corre a Losanna, in Svizzera, su distanza olimpica. I triatleti infatti saranno chiamati a percorrere 1.5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa. Saranno dieci gli azzurri in gara: alle ore 13.00 partirà la gara femminile, alle ore 16.00 la prova maschile.

Tra le donne le maggiori opportunità per l’Italia, che vedrà partire addirittura con il numero 1 Verena Steinhauser, chiamata dunque ad una prova maiuscola. Assieme a lei Ilaria Zane e Giorgia Priarone, che arrivano dalla rassegna continentale, oltre ad Alessia Orla e Lisa Schanung. I favori del pronostico però sono tutti per l’elvetica Nicola Spirig, fresca campionessa europea, che avrà anche il vantaggio di gareggiare in casa.

Tra gli uomini l’Italia punta più che altro ad un buon piazzamento: saranno al via Delian Stateff, Davide Uccellati, Massimo De Ponti, Gregory Barnaby e Gianluca Pozzatti. Due nomi spiccano su tutti per la vittoria finale, ovvero quelli del britannico Jonathan Brownlee e del norvegese Kristian Blummenfelt.













Foto: Pagina Facebook ETU

