Torino-Roma 0-1, Serie A 2018-2019: Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali giallorossi

La Roma inizia bene la Serie A 2018-2019 sconfiggendo il Torino per 1-0. Vittoria soffertissima in trasferta per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno però ampiamente meritato contro la squadra di Walter Mazzarri. Decisiva la rete di Edin Dzeko allo scadere dopo che i capitolini avevano preso tre pali e creato molteplici occasioni da gol: ottimo debutto di Pastore, bell’esordio di Kluivert, il centravanti bosniaco ha come sempre fatto la differenza.

La Roma si era schierata con un 4-3-3: Olsen tra i pali, difesa composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov, a centrocampo Strootman, De Rossi e Pastore, in attacco Under, Dzko ed El Shaarawy. Il Torino ha risposto col tandem d’attacco Iago Falque-Belotti supportati da De Silvestri, Meité, Rincn, Baselli e Berenguer mentre davanti a Sirigu hanno giocato Izzo, Nkolou e Moretti.

Avvio di studio, poi la Roma inizia a prendere possesso della situazione trascinata da un buon Pastore che si trasforma in trequartista con regolarità. I giallorossi prendono due pali nel giro di due minuti: al 18′ Dzeko serve Kolarov che dal limite dell’area piccola colpisce il legno sinistro, al 20′ Strootman verticalizza per Dzeko che entra in area ma dopo una ribattuta di Izzo conclude ancora sul palo sinistro. I granata non mollano e al 39′ trovano una traversa: contropiede granata con Rincon, Iago Falque viene servito e poi triangola nuovamente con Rincon che però pizzica il legno.

La ripresa inizia con un gol annullato al Torino per fuorigioco di Ola Aina, nella parte centrale del secondo tempo non succede molto fino al 73′ quando Pastore sciupa un’occasione: palla recuperata da De Rossi che passa a Kluivert, abile a sua volta a servire Pastore ma il suo tiro a botta sicura viene respinto da Baselli. La Roma però è sfortunatissima e all’80’ Dzeko colpisce il terzo palo di giornata colpendo di testa su punizione battuta da Kolarov. All’89’ i giallorossi riescono a sbloccarla con pieno merito e a conquistare i tre punti: azione personale di Kluivert che taglia il campo, giunge sul fondo e crossa in mezzo per Dzeko che conclude al volo di sinistro trovando la rete della vittoria.













Foto: bestino / Shutterstock.com