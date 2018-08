Tiro con l’arco, Europei 2018: Marco Galiazzo e David Pasqualucci passano agevolmente il primo turno

La prima giornata dei Campionati Europei 2018 di tiro con l’arco di Legnica (Polonia) si è chiusa nel migliore dei modi con le nette vittorie degli azzurri Marco Galiazzo e David Pasqualucci nel primo turno del tabellone a eliminazione diretta dell’olimpico maschile.

Pasqualucci, reduce dalla 20esima piazza ottenuta al termine del ranking round, ha sconfitto per 6-0 l’estone Tanel Kasik, numero 93 del tabellone. Il nostro portacolori ha dominato con scioltezza i primi due parziali per 27-24 e 29-23, per poi riuscire a chiudere il match con qualche grattacapo all’ultima freccia di un terzo set terminato 27-26. Il 22enne nativo di Genzano si qualifica così al secondo turno, dove affronterà il bulgaro Ivan Panchev (numero 45 del seeding). Senza storia anche l’incontro del veterano Marco Galiazzo, che si è sbarazzato dell’armeno Gevorg Hazarumyan (#80) con una buona prova di carattere dopo una qualifica non esaltante. Il nostro portacolori si è portato a casa il primo parziale per 27-22, in seguito Hazarumyan gli ha messo pressione con 26 punti ma il campione olimpico individuale del 2004 ha risposto prima con un 27 e poi con un triplo dieci che non ha lasciato scampo all’avversario. Domani Galiazzo incrocierà ai 24esimi di finale il portoghese Goncalves, con all’orizzonte un big match contro il numero 1 del seeding Mete Gazoz (Turchia).

Foto: Profilo Facebook David Pasqualucci