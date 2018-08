Tiro con l’arco, Europei 2018: ITALIA DA SOGNO! Entrambe le squadre del ricurvo in finale per l’oro! Volano anche le azzurre del compound!

La seconda giornata di gare degli Europei 2018 di tiro con l’arco di Legnica (Polonia) ha regalato grandissime soddisfazioni alle squadre azzurre impegnate sia nel ricurvo che nel compound. Entrambi i terzetti dell’arco olimpico si sono qualificati per la finale, proprio come le azzurre del compound. Inoltre i risultati conseguiti dalle squadre consentono all’Italia di portare sei atleti ai prossimi Giochi Europei di Minsk, tre al maschile e tre al femminile. Gli azzurri del compound hanno ancora la possibilità di andare a Minsk, ma dovranno affrontare il torneo di qualificazione che si terrà domattina.

Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo hanno dato spettacolo ed hanno portato la nazionale italiana alla finalissima della gara a squadre maschile dell’arco olimpico maschile, in cui sfideranno la Russia. Il cammino azzurro è cominciato alla grande sin dagli ottavi di finale, dove hanno demolito la Bielorussia per 6-0 in scioltezza. Le prime difficoltà sono giunte nella sfida di quarti di finale contro la Turchia del fenomeno Mete Gazoz, ma gli azzurri hanno sfoderato un’ottima prestazione che è valsa loro una splendida vittoria per 5-3 (54-54, 57-55, 56-57, 57-54). A questo punto l’Italia ha affrontato in semifinale il sorprendente Lussemburgo, 16esima testa di serie capace di sconfiggere Austria, Francia (#1 del tabellone) e Gran Bretagna al set di spareggio. Il Dream Team italiano ha mantenuto il sangue freddo ed ha sconfitto nettamente la sorpresa del torneo per 6-0 con i parziali di 56-52, 57-54, 57-50, conquistando una fantastica finale continentale.

Nell’olimpico femminile il team italiano formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi ha compiuto un’impresa meravigliosa ed ha staccato il pass per la finalissima per la medaglia d’oro europea della gara a squadre. Le azzurre sono partite dagli ottavi di finale, in cui hanno sconfitto per 5-3 l’Azerbaijan con i parziali di 43-45, 52-48, 54-52, 50-50. In seguito hanno battagliato ai quarti con il terzetto britannico sino all’ultima freccia di spareggio, infatti dopo i quattro parziali regolamentari chiusi in parità la contesa si è decisa con tre freccie supplementari in cui l’Italia ha prevalso per 27-26. La semifinale ha visto il confronto tra le azzurre (#5 del seeding) e le tedesche (#1) concludersi in maniera trionfale per le nostre portacolori, capaci di sconfiggere le avversarie per 5-1 con i parziali di 52-52, 52-50, 52-47. Nell’altra semifinale la Turchia ha battuto la Russia per 5-1 e sfiderà l’Italia per la medaglia d’oro.

Le azzurre del compound continuano a brillare in questi Europei e, dopo il record europeo fatto segnare ieri in qualifica, raggiungono la finale per la medaglia d’oro nella gara a squadre che si disputerà sabato mattina. Il team italiano formato da Marcella Tonioli, Irene Franchini e Anastasia Anastasio è stato in grado di sconfiggere nettamente la Spagna ai quarti di finale con il punteggio di 233-225 ed ha così staccato il biglietto per la semifinale contro il Belgio (numero 4 del seeding). Le azzurre hanno dominato anche l’incontro di semifinale per 232-223 confermando lo splendido stato di forma della nostra nazionale in questa specialità. In finale ci attende la Turchia (#2 del tabellone) che ha battuto la Germania nella seconda semifinale per 231-226.

Termina invece subito l’avventura nel tabellone principale del terzetto azzurro del compound maschile composto da Sergio Pagni, Elia Fregnan e Federico Pagnoni. Gli arcieri azzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Spagna dopo un match tiratissimo che si è deciso solo con le frecce di spareggio. Al termine dell’incontro infatti le due squadre hanno totalizzato 231 punti a testa, dovendo così scoccare tre frecce supplementari (una a testa) che hanno dato ragione agli iberici con lo score di 30-28.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITArco

erik.nicolaysen@oasport.it