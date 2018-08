Tiro a volo, Mondiali 2018: le favorite del trap femminile. Jessica Rossi è la nostra punta di diamante

Tutto pronto per i Mondiali di tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre andrà in scena la rassegna iridata per le categorie senior e junior. Mercoledì 5 settembre inizieranno le eliminatorie del trap femminile senior, che si concluderanno il giorno successivo, quando ci sarà anche la finale.

Favorita numero uno per il trono mondiale della specialità è Jessica Rossi, che in terra sudcoreana cercherà di aggiungere un nuovo alloro alla sua già invidiabile bacheca. Al suo fianco due nuove tiratrici rispetto a quanto visto agli Europei ad inizio agosto: rappresenteranno l’Italia assieme a lei infatti, Alessia Iezzi e Silvana Stanco. Maria Lucia Palmitessa, tornerà a tirare nella categoria junior. In tutto sono iscritte alla gara 78 atlete da 36 Paesi.

Le avversarie per le tre azzurre non mancheranno, a partire da quella che sulla carta è il pericolo principale, ovvero l’iberica Fatima Galvez. Saranno della partita anche la finlandese Satu Makela-Nummela, le slovacche Zuzana Rehak Stefecekova e Jana Spotakova, nonché la sammarinese Alessandra Perilli, la quale sicuramente ha le carte in regola per centrare la finale. Non vanno dimenticate la fresca regina del Vecchio Continente, la transalpina Melanie Couzy, nonché gli squadroni cinesi ed australiani, che portano tre tiratrici di ottimo livello. Occhio infine alla statunitense Aeriel Alease Skinner.













Foto: FITAV

