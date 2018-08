Tiro a volo, Mondiali 2018: in palio le prime carte olimpiche. I criteri di qualificazione a Tokyo 2020

Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del tiro a volo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio cinque titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti per le quattro specialità individuali ed un massimo di due squadre nel trap misto.

A Changwon saranno in palio 4 pass per ciascuna specialità olimpica, ma i tiratori dovranno anche superare un minimo durante le qualificazioni (limite in realtà ampiamente da superare per centrare l’ingresso in finale), ovvero 112/125 per il trap maschile, 114/125 per lo skeet maschile, 92/125 per il trap femminile e 92/125 per lo skeet femminile.

Di seguito la tabella con il numero di carte olimpiche a disposizione nei Mondiali 2018 di tiro a volo: