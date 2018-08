Tiro a volo, Mondiali 2018: i favoriti dello skeet. Gabriele Rossetti resta l’uomo da battere

Si avvicinano i Mondiali di tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna continentale junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: proprio tra 13 e 14 si terranno qualificazioni e finali dello skeet maschile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, nella sfida per l’ultimo titolo messo in palio dalla rassegna.

In gara per l’Italia ci saranno due dei tre reduci dall’Europeo austriaco di Leobersdorf, ovvero Riccardo Filippelli, classe 1980, e Gabriele Rossetti, classe 1995. Accanto a loro ci sarà Tammaro Cassandro, classe 1993. Tutti e tre hanno possibilità di ingresso in finale, come del resto testimoniato in stagione in Coppa del Mondo, con Rossetti che fu secondo proprio a Changwon.

Gli iscritti saranno 110 da 48 diversi Paesi: certamente il pericolo numero uno arriva dalla Gran Bretagna, che schiera Ben Llewellin, ma occhio anche al cipriota Georgios Achilleos, outsider di lusso. Ci sarà ovviamente il campione europeo, il danese Jesper Hansen, mentre bisognerà fare attenzione anche allo statunitense Vincent Hancock.













Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it