Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: nello skeet maschile trionfa il danese Jesper Hansen

Si è chiusa senza sussulti patriottici la giornata dedicata interamente alle prove individuali dello skeet senior agli Europei di tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: nella finale maschile, vinta dal danese Jesper Hansen, i nostri tiratori sono stati tutti estromessi in qualifica. La beffa ulteriore sta nel fatto che i primi due gradini del podio sono andati ai due atleti che erano finiti davanti a Rossetti e Filippelli per un solo piattello.

Vittoria dunque per il danese Jesper Hansen, che ha superato il norvegese Erik Watndal per 55-52. Il bronzo del russo Alexander Zemlin, terzo con 42/50, ha rovinato la festa scandinava, buttando giù dal podio lo svedese Stefan Nilsson, out in quarta posizione con 34/40. Fuori in quinta piazza l’azero Emin Jafarov con 25/30, mentre il primo ad abbandonare la lotta per le medaglie è stato il tedesco Sven Korte, sesto con 16/20.

Domani si assegneranno i quattro titoli a squadre e l’Italia sarà presente in tre tabelloni con ottime possibilità di rimpinguare un già abbondante bottino di medaglie.













Foto: Pagina Facebook FITAV

