Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: bene gli azzurrini dopo le prime tre serie dello skeet junior

Si è appena conclusa la prima giornata di gare dello skeet agli Europei di tiro a volo di Leobersdorf: in Austria spazio alla categoria junior, nella quale si sono ben disimpegnati gli azzurrini. Nella gara maschile Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci sono in piena corsa per l’ingresso in finale e sono in testa nella classifica a squadre, mentre nella prova femminile Giada Longhi è a ridosso delle posizioni utili per l’accesso alla lotta per le medaglie.

Nella gara individuale maschile in testa troviamo il ceco Richard Klika con 74/75, ma alle sue spalle c’è Elia Sdruccioli, secondo assieme al danese Emil Petersen, con 73/75. Al quarto posto otto atleti, tra i quali gli altri due azzurrini, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, appaiati a quota 72/75.

Nella classifica a squadre Italia in testa quindi con un totale di 217/225 e ad un passo da una comoda qualificazione ai quarti di finale, in programma sabato. In caso di primo posto, gli azzurrini incrocerebbero al primo turno l’Ungheria, che appare la formazione più debole del lotto.

Nella gara femminile in testa si trova la russa Zilia Batyrshina, con 73/75, mentre la nostra unica rappresentante, Giada Longhi, al momento è settima con 67/75, ad un solo piattello dalle posizioni che valgono l’ingresso in finale. Nella classifica a squadre Russia nettamente in testa, davanti a Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia, formazioni che sabato disputeranno le semifinali.













Foto: Profilo Facebook Elia Sdruccioli

roberto.santangelo@oasport.it