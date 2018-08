Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: nel trap maschile si impone lo sloveno Bostjan Macek

La lunga terza giornata degli Europei di tiro a volo emette il suo ultimo verdetto: il campione continentale del trap maschile nella categoria senior è lo sloveno Bostjan Macek, che supera il croato Anton Glasnovic per 46-44, approfittando degli errori dell’avversario negli ultimi due colpi.

Al terzo posto si issa il ceco Jiri Liptak, eliminato con 36/40, mentre al quarto posto si ferma lo slovacco Erik Varga, a quota 31/35. Quinto posto per il transalpino Antonin Desert con 24/30, mentre sesto si piazza il turco Tolga N Tuncer, con 15/25. Fuori in qualifica tutti gli azzurri, con Mauro De Filippis eliminato allo shoot off.

Domani spazio alla gara a squadre con la fase ad eliminazione diretta: Italia ai quarti opposta al Belgio.













Foto: Pagina Facebook FITAV

