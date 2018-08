Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: nel trap junior oro a squadre l’Italia femminile, quarti gli uomini

Nella giornata odierna vanno in scena le gare a squadre agli Europei di tiro a volo: nel trap junior femminile oro per Erica Sessa, Sofia Littame e Giulia Grassia, che sconfiggono la Germania in semifinale e la Gran Bretagna in finale, mentre nel trap junior maschile chiudono quarti Matteo Marongiu, Teo Petroni e Lorenzo Ferrari, i quali, dopo aver superato la Slovenia ai quarti, cedono il passo alla Francia in semifinale ed alla Germania nella sfida per il bronzo.

Di seguito tutti i risultati odierni.

Trap junior femminile

Finalissima

Italia-Gran Bretagna 55-43

Finale 3° posto

Germania-Repubblica Ceca 47-39

Semifinali

Italia-Germania 59-52

Gran Bretagna-Repubblica Ceca 57-46

Trap junior maschile

Finalissima

Francia-Finlandia 63-61

Finale 3° posto

Germania-Italia 61-57

Semifinali

Francia-Italia 65-60

Finlandia-Germania 61-54

Quarti

Italia-Slovenia 62-58

Francia-Gran Bretagna 66-62

Germania-Repubblica Ceca 61-57

Finlandia-Spagna 59-59













Foto: FITAV

robertosantangelo@oasport.it