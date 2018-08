Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Matteo Marongiu e Sofia Littame d’argento nel trap mixed team

Nella giornata odierna si è tenuta la finale del mixed team junior del trap agli Europei di tiro a volo in corso a Leobersdorf: per l’Italia arriva la medaglia d’argento conquistata da Matteo Marongiu e Sofia Littame (Italia 1) alle spalle della Russia. Bronzo per la Francia. Eliminata in qualifica l’altra coppia azzurra, Italia 2, composta da Teo Petroni ed Erica Sessa.

In finale si è imposta la Russia di Daria Semianova e Dmitrii Isaev con 38/50, mentre i nostri Sofia Littame e Matteo Marongiu hanno fatto segnare 36/50. Eliminata in terza piazza la Francia di Loemy Recasens e Clement Bourgue a quota 26/40. Quarta Germania 2 di Kathrin Murche e Jeremy Schulz con 21/35, quinta Germania 1 di Johanna Brandt e Johannes Kulzer a quota 19/30, mentre sesta si è classificata in sesta posizione la Spagna di Mar Molne e Javier Martinez con 11/25. Fuori in qualifica Italia 2 di Erica Sessa e Teo Petroni, ottava.













Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it