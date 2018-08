Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: bene Giancarlo Tazza, attardato Riccardo Filippelli

Giornata dai due volti anche per gli uomini dello skeet agli Europei di tiro a volo di Leobersdorf: in Austria sorride Giancarlo Tazza, mentre appare già irrimediabilmente attardato Riccardo Filippelli. In mezzo Gabriele Rossetti, chiamato domani, a non sbagliare più. L’Italia è ottava nella gara a squadre, ma la classifica, dopo 150 piattelli, è cortissima.

Nell’individuale in vetta c’è un gruppo di cinque tiratori a quota 50/50, ma in piena corsa per un posto in finale c’è Giancarlo Tazza, in compagnia di altri nove atleti, con il punteggio di 49/50. Gabriele Rossetti invece è nel gruppo al 16° posto (sono in sei a pari merito) con 48/50. Attardato Riccardo Filippelli, che paga una brutta seconda serie e chiude a quota 46/50, attestandosi al 40° posto.

Nella classifica a squadre l’Italia è ottava con 143/150, ultima piazza che assegna il pass per i quarti di finale di sabato. In testa la Russia con 145, davanti a Germania e Norvegia, a quota 144. Con 143/150 un bel gruppo di team, scremati dal risultato della seconda serie, che premia Francia e Svezia, davanti a Cipro e Gran Bretagna, poi l’Italia e la Repubblica Ceca. Domattina le altre tre serie e, a seguire, la finale.













