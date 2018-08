Tiro a volo, Europei 2018: programma, orari e tv di venerdì 10 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Continuano le gare di skeet agli Europei di tiro a volo di Leobersdorf: torna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili.Tornano in gara Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada tra le donne. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Di seguito il calendario completo della nona giornata di gare della manifestazione continentale.

Venerdì 10 agosto

08.30 Qualificazioni skeet femminile senior (Diana Bacosi, Chiara Cainero, Katiuscia Spada)

09.05 Qualificazioni skeet maschile senior (Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli, Gabriele Rossetti)

16.15 Finale skeet femminile senior (ev. Diana Bacosi, Chiara Cainero, Katiuscia Spada)

17.15 Finale skeet maschile senior (ev. Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli, Gabriele Rossetti)













Foto: Profilo Facebook Gabriele Rossetti

