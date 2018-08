Tiro a volo, Europei 2018: programma, orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Gli Europei di tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, proseguono oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Si terranno in mattinata le qualificazioni individuali e nel pomeriggio la finale del mixed team.

Alle ore 8.30 via alle qualificazioni sui 150 piattelli: per l’Italia in pedana nella prova femminile senior Valeriya Sokha, Sofia Maglio e Claudia De Luca. In tutto saranno 10 le tiratrici in gara, ed oltre alle azzurre comporranno ul team anche le austriache. Nella gara maschile senior tra i 17 atleti in gara ci saranno i tre azzurri Ignazio Maria Tronca, Alessandro Chianese ed Antonino Barillà, mentre comporranno una squadra oltre all’Italia anche Austria e Russia. Spazio anche alla categoria junior maschile che conterà ai nastri di partenza i tre azzurrini Jacopo Dupré De Foresta, Eraldo Apolloni e Nicolò Liceti.

Alle ore 16.00 la finale del mixed team: ogni nazione potrà comporre al massimo due squadre composte da un uomo ed una donna, che al termine delle qualificazioni andranno a definire una classifica nella quale i primi nove team, con la limitazione di un team per nazione, guadagneranno la qualificazione agli European Games del 2019, mentre i primi sei team in graduatoria (sempre con la limitazione di un team per nazione) andrà a competere nella finale del pomeriggio.

Di seguito il calendario completo della sesta giornata di gare della manifestazione continentale.

Lunedì 6 agosto

08:30 Qualificazioni Double Trap femminile senior (Valeriya Sokha, Sofia Maglio, Claudia De Luca)

08:30 Qualificazioni Double Trap maschile senior (Ignazio Maria Tronca, Alessandro Chianese, Antonino Barillà)

08:30 Qualificazioni Double Trap maschile junior (Jacopo Dupré De Foresta, Eraldo Apolloni, Nicolò Liceti)

16.00 Finale Double Trap Mixed Team













Foto: Profilo Facebook Antonino Barillà

