Tennis, WTA New Haven 2018: Camila Giorgi approda al secondo turno. Superata Ana Bogdan

Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, Camila Giorgi si regala la sfida alla numero uno mondiale, la romena Simona Halep, nel secondo turno del tabellone principale del torneo WTA di New Haven: l’azzurra ha superato pochi minuti fa un’altra romena, la qualificata Ana Bogdan, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura dopo 18 punti e 5 break point annullati all’avversaria. L’equilibrio si spezza nel quinto game, ma a sorpresa lo strappo è della romena, che sale 3-2 e servizio. La marchigiana però non si perde d’animo, e, sempre ai vantaggi, trova l’immediato controbreak, prima di portarsi nuovamente in vantaggio, tenendo il servizio nel settimo game. Giorgi però è più concreta nei momenti decisivi e, dopo aver trascinato l’avversaria ai vantaggi nell’ottavo gioco, allunga sul 5-3. Strada in discesa per l’azzurra, che tiene a zero quando va a servire per il set e chiude 6-3 in 40 minuti.

La seconda partita è la prosecuzione della prima, Giorgi trova il break alla prima occasione nel gioco d’apertura e sale subito 2-0, allungando a 6 la striscia dei game consecutivi portati a casa. Come nel primo set, l’azzurra fa del cinismo il suo punto di forza anche in questa frazione e così nel quinto gioco, ancora alla prima occasione, Giorgi trova il secondo break e si issa sul 4-1 pesante. Giorgi tiene senza patemi d’animo i seguenti turni al servizio, e chiude 6-2 dopo 37 minuti.

L’azzurra ha dominato dopo un avvio incerto al servizio, ma ha centrato tutte le occasioni costruite: devastante il 4/4 sulle palle break ottenute.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it