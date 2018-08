US Open 2018: Jo-Wilfried Tsonga non sarà al via dell’ultimo Slam della stagione

Non certo una notizia inaspettata quella che ha comunicato attraverso i propri canali social Jo-Wilfred Tsonga. Il tennista francese, ormai fermo da metà febbraio per un infortunio al ginocchio sinistro, non è ancora pronto a tornare in campo e competere con i suoi rivali. Dunque, attraverso un video, ha annunciato che non sarà al via del prossimo US Open 2018, previsto dal 27 agosto al 9 settembre.

“Ho bisogno ancora di un po’ di tempo per ritrovare la mia miglior condizione. Ora non posso giocare come vorrei e quindi rinuncio agli US Open“, ha dichiarato Tsonga (attualmente n.64 ATP). “Sono comunque fiducioso che potrò scendere in campo prima della fine della stagione per tornare ai massimi livelli“, ha aggiunto il tennista d’Oltralpe.













Foto: lev radin / Shutterstock.com