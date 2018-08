Tennis, US Open: Fabio Fognini a caccia dell’ottavo contro Roger Federer, con vista sulla top ten

Sarà il giovane americano Michael Mmoh a segnare l’esordio di Fabio Fognini nell’edizione 2018 degli US Open. Mai come questa volta l’ultimo Slam dell’anno è così importante per il tennista di Arma di Taggia, che punta assolutamente a raggiungere la seconda settimana e ad ottenere punti fondamentali per salire in classifica e avvicinare ancora di più le prime dieci posizioni del ranking mondiale.

Un sogno Top Ten che non è utopia per Fognini, ma tutto dipenderà dal rendimento del ligure in quel di New York. E’ fondamentale per Fabio conquistare almeno gli ottavi di finale, anche perchè il numero uno azzurro non ha punti da difendere, visto che lo scorso anno è stato eliminato al primo turno da Stefano Travaglia.

Il ligure è attualmente il numero 14 del mondo ed è distante 1245 punti dalla decima posizione. I principali rivali nella corsa alla top ten sono il belga David Goffin (difende gli ottavi), l’americano John Isner (difende il terzo turno), l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che lo scorso anno raggiunsero addirittura rispettivamente i quarti di finale e la semifinale e quindi hanno davvero tantissimi punti da difendere.

Primo turno che sembra agevole sulla carta per Fognini e anche il secondo appare abbordabile per il tennista azzurro, che affronterebbe il vincente del match tra lo statunitense Brooksby e l’australiano Millman. Già al terzo turno il percorso comincia a complicarsi, perché sulla strada di Fabio dovrebbe palesarsi il coreano Chung, che ha appena sconfitto Matteo Berrettini agli ottavi a Winston-Salem. Il numero uno d’Italia parte con i favori del pronostico in tutti e tre i match e gli ottavi di finale sembrano essere alla portata. La seconda settimana in quel di New York, però, potrebbe aprirsi per Fognini con un match semplicemente stellare, visto che il ligure è nello stesso ottavo di finale di Roger Federer.

Ed è proprio la sfida con il campione elvetico ad intrigare maggiormente. Va detto che Federer potrebbe arrivare dopo aver speso tantissime energie (sfida prima Paire e poi Kyrgios) oppure potrebbe anche essere clamorosamente eliminato. Un’occasione che Fognini non deve sprecare, perchè un eventuale ko del numero due del mondo potrebbe davvero aprire spiragli clamorosi per il ligure e soprattutto tanti punti fondamentali in ottica ranking ATP.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto Jctabb / Shutterstock.com