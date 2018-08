Tennis, US Open 2018: tabellone infernale per Federer con vista su Djokovic. Anderson e Del Potro sulla strada di Nadal

Un girone dell’inferno dantesco. Questo potrebbe essere il riassunto del tabellone degli US Open di Roger Federer. Lo svizzero, testa di serie numero due dello Slam americano, probabilmente ha avuto ieri uno dei peggiori sorteggi della sua carriera. Solamente per raggiungere le semifinali l’elvetico dovrà davvero superare grandi ostacoli ed avversari uno più forte dell’altro.

Un primo turno che sembra agevole contro il giapponese Yoshihito Nishioka, ma già dal secondo turno ecco che comincia l’incredibile scalata per lo svizzero. Federer dovrebbe affrontare in rapida successione il francese Benoit Paire, poi l’australiano Nick Kyrgios ed infine agli ottavi di finale il “nostro” Fabio Fognini. Tre partite difficilissime e nelle quali Roger rischia davvero di spendere tantissime energie e che potrebbe pagare ai quarti di finale, dove lo aspetta con ogni probabilità Novak Djokovic.

Incredibilmente l’urna di New York ha voluto i due finalisti del Masters 1000 di Cincinnati già contro ai quarti di finale. Il serbo sulla carta ha un tabellone molto più agevole, anche se intriga il match d’esordio con l’ungherese Marton Fucsovics. Il nativo di Belgrado ha sulla sua strada come teste di serie più alte prima il francese Richard Gasquet e poi lo spagnolo Pablo Carreno Busta, semifinalista comunque lo scorso anno a New York.

Una parte bassa che è presidiata anche da Alexander Zverev e Marin Cilic. Il tedesco è delle teste di serie più alte ad avere il tabellone più comodo, ma negli Slam il numero quattro del mondo ha sempre faticato troppo e non ha mai avuto grandi acuti e dunque potrebbe anche approfittarne il giapponese Kei Nishikori o il francese Gael Monfils. Il croato dovrà stare attento ad un terzo turno con l’americano Tiafoe o con il francese Adrian Mannarino, ma soprattutto ad un ottavo di finale contro il belga David Goffin o l’olandese Robin Haase, entrambi in ottima forma.

Derby spagnolo per Rafa Nadal all’esordio, visto che il numero uno del mondo affronterà il connazionale David Ferrer, ma attenzione anche ad un terzo turno contro il bombardiere russo Karen Kachanov, che si è messo in mostra proprio negli ultimi due Masters 1000. L’ottavo di finale dovrebbe essere contro il britannico Kyle Edmund, ma i veri pericoli per lo spagnolo cominciano dai quarti dove sulla carta lo attenderà il sudafricano Kevin Anderson. Il finalista dell’ultimo Wimbledon, però, è in una parte di tabellone ostica, visto che c’è un certo Dennis Shapovalov pronto a regalare spettacolo.

Seguendo le teste di serie la semifinale nella parte mette a confronto Nadal e Juan Martin Del Potro. L’argentino ha vinto nel 2009 a Flushing Meadows ed è testa di serie numero tre. Esordio agevole contro un qualificato e poi speriamo secondo turno contro Matteo Berrettini. Intriga tantissimo un terzo turno contro un Andy Murray che sta rientrando sempre di più nel circuito e poi agli ottavi sicuramente ci sarà un giovane rampante e tutto porta al greco Stefanos Tsitsipas.

Pazzesco come la sorte abbia messo ancora contro al primo turno Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov. I due si ritroveranno contro proprio come a Wimbledon quando ad imporsi fu lo svizzero. Una parte di tabellone incandescente, visto che il vincente di questa sfida con ogni probabilità affronterà al terzo turno Milos Raonic e poi agli ottavi John Isner, due che sul cemento sono davvero molto forti.













foto Action Sports / Shutterstock.com