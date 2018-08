Tennis, US Open 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Mancano meno di due settimane all’ultimo torneo dello Slam: si va alla ricerca degli eredi dello spagnolo Rafael Nadal e della statunitense Sloane Stephens, vincitori dell’edizione 2017 degli US Open di tennis. In campo maschile ci si attende ancora una volta uno scontro generazionale tra giovanissimi e veterani, a cui stiamo assistendo già in questi Masters 1000 nordamericani, mentre in ambito femminile regna l’incertezza, ma difficilmente assisteremo ancora a delle semifinali tutte statunitensi, come nello scorso anno. I due tornei inizieranno il 27 agosto e poi la finale femminile si terrà l’8 settembre, un giorno prima di quella maschile.

La copertura televisiva sarà offerta dai canali Eurosport in esclusiva. Di seguito il programma completo degli US Open 2018:

PROGRAMMA US OPEN 2018

Lunedì 27 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donnne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donne

Martedì 28 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Primo turno uomini/donne

Mercoledì 29 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Giovedì 30 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Secondo turno uomini/donne

Venerdì 31 agosto

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Sabato 1 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Terzo turno uomini/donne

Domenica 2 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Lunedì 3 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Quarto turno uomini/donne

Martedì 4 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarti di finale uomini/donne

Sessione notturna: 1.00 (ora italiana) – Quarti di finale uomini/donne

Mercoledì 5 settembre

Sessione diurna: 17.00 (ora italiana) – Quarti di finale uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Quarti di finale uomini/donne

Giovedì 6 settembre

dall’1.00 (ora italiana): Semifinali donne

Venerdì 7 settembre

dalle 17.00 (ora italiana): Finale doppio misto e a seguire le semifinali singolare maschile

Sabato 8 settembre

dalle 17.00 (ora italiana): Finale doppio maschile e a seguire la finale femminile

Domenica 9 settembre

dalle 18.00 (ora italiana): Finale doppio femminile e a seguire la finale maschile













