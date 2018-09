VIDEO Djokovic-Del Potro, highlights Finale US Open 2018: i colpi migliori e i momenti decisivi

Novak Djokovic è il vincitore degli US Open 2018. Il serbo, che ha superato in finale Juan Martin Del Potro per 6-3 7-6 6-3, con la vittoria di questo atto conclusivo arriva a quota 14 Slam, iscrivendosi al novero di coloro i quali hanno raggiunto o superato Pete Sampras, fino a una decina di anni fa ritenuto irraggiungibile. Per Djokovic si tratta della terza vittoria negli US Open, dopo i precedenti del 2011 e del 2015. Un match dominato in cui il povero Del Potro poco ha potuto contro la costanza e la regolarità del serbo. Riviviamo le azioni salienti del match.

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE MASCHILE DEGLI US OPEN 2018 TRA NOVAK DJOKOVIC E JUAN MARTIN DEL POTRO













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock